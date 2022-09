Lega Fucecchio un giorno in piazza: "Sportello del Cittadino" e gazebo per la sicurezza

Domani, mercoledì 7 settembre, giornata piena per la Lega a Fucecchio (FI), con i suoi militanti animati da una grande volontà di fare, impressa dal nuovo corso del Segretario, Marco Cordone che è anche Consigliere comunale della città che ha dato i natali a Indro Montanelli. Infatti al mattino, al mercato settimanale di piazza XX settembre dalle ore 9 alle ore 13,30 i militanti del Carroccio daranno vita allo "Sportello del Cittadino" dove la gente potrà segnalare le varie problematiche legate al territorio, mentre al pomeriggio dello stesso giorno, in piazza Montanelli lato Banca, dalle ore 16,30 alle ore 20 sarà allestito un gazebo per parlare di Tutela dell'Ordine Pubblico e Sicurezza dei Cittadini ed in merito, rispetto all'ultimo caso di aggressione ad una ragazza mentre era in auto a Torre, frazione del Comune di Fucecchio all'inizio della zona delle Cerbaie, il Segretario leghista Marco Cordone che è anche figlio di una vittima della criminalità, dichiara: "Per riacquisire la piena legalità ed un senso di sicurezza nelle zone delle Cerbaie tra cui Torre, Le Vedute etc., e per contrastare lo spaccio di droga, occorrono più uomini e mezzi delle Forze dell'Ordine sul territorio ed è significativo in negativo, il numero esiguo di unità del Corpo della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, corrispondente a 82 (anche se entro la fine dell'anno sono previste assunzioni per poche unità) e occorre che la presenza dello Stato si faccia sentire in maniera molto più forte di ora. Un'area territoriale di circa 120 chilometri quadrati che interessa sette Comuni e tre province ovvero Firenze, Pisa e Lucca ed è particolarmente investita da attività criminali, non può interessare solo l'Istituzione Prefettura di Firenze ma ci vuole un'azione coordinata tra le Prefetture del Capoluogo toscano e quelle di Pisa e Lucca. Purtroppo, pur apprezzando una buona volontà di certe Istituzioni, è estremamente necessario che lo Stato sia molto più presente sul territorio, rispetto ad ora: potrebbe essere messo in atto un piano di coordinamento di controllo del territorio tra le Prefetture interessate al problema, Firenze, Pisa e Lucca con i Comuni interessati ed i rappresentanti delle Forze dell'Ordine. Inoltre, non ci stancheremo mai di dire che occorre la volontà politica di attuare la certezza e l'effettività della pena per chi delinque, senza sconti e permessi vari. I criminali devono stare in galera!".

Fonte: Lega per Salvini Premier - Sezione di Fucecchio