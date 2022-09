'Meraville', più di 300 partecipanti alla passeggiata dell’amicizia in Chianti

Da Livia, 8 anni, a Cesare che ha superato gli ottanta. Zaino in spalla e scarponcini da trekking. La passeggiata è per tutte le età e....le zampe. Tutti pazzi e ‘meravigliati’, compresi gli amici pelosi, per la passeggiata dell’amicizia tra le colline più belle del mondo. E’ “Meraville”, l’iniziativa che ha invitato a riscoprire il territorio a piedi, in silenzio, in compagnia, verso una meta paesaggistica e una destinazione immateriale, tra vigneti, strade bianche e dimore storiche di San Casciano in Val di Pesa. Con la carica dei 350, appassionati di cammini ed escursioni a spasso nella storia, a caccia di emozioni nel patrimonio culturale e storico architettonico del comune chiantigiano, l’evento promosso e organizzato nell’ambito della sedicesima edizione della Festa del Volontariato Sancascianese ha offerto l'occasione di conoscere alcuni dei luoghi più emblematici del Chianti, come le rinascimentali Villa Machiavelli, Villa Mangiacane, Villa Vrindavana, Villa Poggio Torselli che ha aperto il grande salone delle feste al passaggio dei partecipanti inondata dalla musica mozartiana. Un pianista e una violinista hanno dato il benvenuto a suon di note, eseguendo in forma live brani del repertorio classico.

La manifestazione ha raggiunto il record degli iscritti con la partecipazione di cittadini e visitatori italiani e stranieri tra cui un gruppo di newyorkesi. “L’iniziativa ha fatto centro – ha dichiarato Daniele Cavari, presidente della Festa – sono state apprezzate le tappe che hanno attraversato borghi e dimore secolari, abbiamo siglato la passeggiata con un ricco pranzo a base di piatti tipici della cucina toscana al parco del Poggione”. “È stata ancora una volta un'opportunità sociale e culturale - hanno commentato i curatori dell'iniziativa ludico-motoria Tiberio Maestrini e Niccolò Bartalini - che ha coniugato territorio, ambiente, storia, cultura e risorse paesaggistiche del Chianti”.

Sono stati proposti due percorsi di diversa lunghezza, l’uno di 10 Km, l’altro di 13 km, attraverso le aree di campagna di Spedaletto e Sant'Andrea in Percussina, partendo dal parco del Poggione, fulcro della Festa che si terrà fino all’11 settembre con un nutrito programma di eventi musicali, sportivi e culturali. “Le capacità organizzative dei volontari – ha aggiunto il sindaco Roberto Ciappi - che hanno individuato il percorso, segnalato e presidiato nel corso della giornata, accompagnando i partecipanti lungo tutto il tragitto, ha determinato ancora una volta il successo di questa edizione di “Meraville” che si propone come un suggestivo viaggio nella storia ed un percorso nell’armonia di uno dei paesaggi più belli al mondo, un ringraziamento a tutte le proprietà per la collaborazione e l'accoglienza mostrata”.