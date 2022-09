Montespertoli fa un passo avanti: nuovo sito e digitalizzazione dei servizi

Montespertoli verso l'accessibilità digitale. L'amministrazione comunale presenta il nuovo sito e un programma di digitalizzazione dei servizi, che porterà a togliere 'dalla carta' pratiche e richieste comuni. Sono circa cinquanta le azioni con cui il Comune fa un passo avanti nel digitale e che prendono piede in questi giorni. Tutto questo grazie all'arrivo di 330mila euro dal Pnrr digitale.

Alessio Mugnaini, sindaco montespertolese, spiega: "Riusciremo a digitalizzare tutte le richieste che saranno fatte all'amministrazione, da presentare una richiesta di suolo pubblico fino a pagare il bollettino di una mensa scolastica. Abbiamo fin troppi accessi cartacei, adesso li digitalizziamo. Per noi è una grande sfida, vediamo che risposte ci sono. Questo miglioramento andrà di pari passo anche con quello della connessione nel comune".

Il sito è il primo approccio: "Semplifica la ricerca delle informazioni. Prima era un po' artigianale, ora abbiamo creato un gruppo di innovazione digitale con una persona da ogni ufficio del comune. I contenuti sono adeguati alle linee guida di Agi e sono più moderni. Abbiamo cambiato il colore ispirandoci a un vinaccia dovuto al fatto di essere città del vino. All'inizio del portale ci sono tutte le informazioni essenziali, attualmente si trovano la gestione dei rifiuti o l'inizio della scuola". La spesa per il sito è di 13mila euro per il Comune di Montespertoli; sarà gestito internamente dall'ente.

"Migreranno in cloud i nostri sistemi server. Estenderemo le piazze wi-fi e la parte hardware del nostro comune. In più integreremo la digitalizzazione di tutti i servizi, si potrà pagare con AppIO o PagoPA. Gli investimenti riguardano tutto il rapporto a ampio spettro della popolazione con l'amministrazione, come la parte del pagamento online. Facciamo di tutto per dematerializzare il rapporto cittadino-comune e al contempo di fluidificare il processo di lavoro nell'ente. La digitalizzazione deve essere un tema orizzontale" conclude il vice sindaco Marco Pierini.