Proseguono gli eventi del Settembre Cerretese: nei prossimi giorni spettacoli e concerti

Gli appuntamenti del Settembre Cerretese proseguono a ritmo incessante dopo la disputa del Palio assegnato nei giorni scorsi alla contrada di Porta Caracosta. In questi giorni, in attesa del fine settimana dedicato al Palio dei Ragazzi, il programma, promosso dall’Amministrazione comunale, dalla Pro Loco e dalle associazioni, è decisamente ricco.

SPETTACOLI- Mercoledì 7 settembre alle ore 21,30 in Piazza Vittorio Emanuele II, l’Associazione Culturale “La Maschera”, presenta “Varietà in maschera”. Nel programma della serata una serie di sketch comici e canzoni. Sul palco, per la regia di Emiliana Paoli, Fausto Prestini, Elisabetta Santini, Lucrezia Morelli, Maria Grazia Scibetta, Giuliana Pistolesi, Giacomo Conciolini, Lucia Lupi e Gianluca Giusti.

Venerdì 9 settembre alle ore 21,30 nella Chiesa della Compagnia, si terrà “Arie classiche”, un concerto di chitarra classica a cura di Mirco Dimitrio. In programma musica dal repertorio barocco fino al contemporaneo.

CAMMINATA DEL SANDALO- Giovedi 8 settembre si terrà invece l’ormai classica “Camminata del Sandalo” con partenza, nel pomeriggio, alle ore 17,00 da Santa Croce per giungere alle ore 18,15 al Convento la Vergine di Fucecchio e arrivare infine a Cerreto Guidi. L’iniziativa è promossa dal Movimento Shalom nel contesto dei 686mi festeggiamenti in onore di Santa Liberata. I partecipanti si dirigeranno verso il Santuario di Santa Liberata e da lì proseguiranno per Piazza Vittorio Emanuele II dove sono previsti interventi e testimonianze sul viaggio in Polonia ed Ucraina, sulle attività in Africa e sull’educazione alla pace da parte di Don Donato Agostinelli, Don Andrea Cristiani e altri volontari del Movimento Shalom. Verrà poi attribuito agli “Scout di Fucecchio” attivi da oltre 70 anni nel campo dell’educazione ai giovani, il Premio “Santa Liberata”, introdotto alcuni anni fa da Don Donato Agostinelli con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare solidarietà e accoglienza. Seguirà l’esibizione dei giovani musici e sbandieratori delle quattro contrade del Palio del Cerro in onore ai partecipanti alla Camminata.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa