Prova a entrare in casa della ex e aggredisce i carabinieri, arrestato

Dopo aver rotto la relazione, un giovane ha provato a entrare in casa della ex. Un 23eenne è stato arrestato a Scandicci per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e violazione di domicilio.

Era in stato di alterazione quando sono intervenuti i carabinieri. Invitato a desistere nel suo atteggiamento e a fornire le proprie generalità, il 23enne si è scagliato sulla donna ma è stato prontamente bloccato dai militari con i quali ha iniziato una breve colluttazione. In seguito è stato arrestato.