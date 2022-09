Quasi 10mila euro per i sentieri Cai a Calenzano

Il Comune di Calenzano stanzierà 9.700 euro tra il 2022 e il 2024 per realizzare dei progetti per la manutenzione dei sentieri, la cartellonistica, la segnatura e il tracciamento di nuovi percorsi. I progetti sono stati presentati in base alla convenzione siglata lo scorso marzo tra l’Ente e le sezioni del Club Alpino di Prato e di Sesto Fiorentino.

“L’accordo che abbiamo sottoscritto – dichiara l’assessore all’Ambiente – ci permette di avere una visione complessiva e globale del nostro territorio dal punto di vista della sentieristica, puntando a presidiare e tutelare il nostro patrimonio ambientale e a far scoprire le nostre bellezze naturalistiche e culturali tramite forme di turismo lento e rispettoso dei territori”.

Nel progetto presentato, il Cai di Prato ha previsto di effettuare una ricognizione dei sentieri della Calvana ricadenti nel Comune di Calenzano (12 sentieri per uno sviluppo complessivo di circa 35 Km), ridefinendo le tracce dei propri sentieri con sistemi di rilevamento GPS, inserendoli poi su OpenStreetMap progetto cartografico collaborativo, i cui contenuti verranno poi importati su Infomont, la cartografia online ufficiale dei sentieri CAI e al contempo di provvedere al rifacimento della segnaletica.

La sezione Cai di Sesto Fiorentino, tra il 2022 e il 2023, prevede di realizzare quattro nuovi percorsi di collegamento tra le due aree collinari di competenza del Comune di Calenzano, di installare la relativa segnaletica e importare le tracce GPS sulla cartografia online. L’obiettivo è quello di riunire trasversalmente le due reti di sentieri esistenti sulla Calvana, di cui è competente la sezione di Prato, e di Monte Morello di cui ha competenza Sesto Fiorentino. Il prossimo anno il Cai di Sesto si è impegnato a presentare un ulteriore progetto di ampliamento della rete di sentieri nell’area Morello-Baroncoli-Sommaia.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa