Tre ristoranti toscani candidati ai TheFork Awards

Quali sono i nuovi ristoranti da provare secondo i più grandi chef italiani? Quali insegne hanno saputo rinnovarsi nell’ultimo anno con un nuovo chef o grazie a una nuova gestione? Da queste domande nasce la missione dei TheFork Awards, il progetto concepito e curato da TheFork e Identità Golose. Tre sono i ristoranti toscani nella lista del premio, due arrivano da Firenze e uno da Chiusdino (Siena). Si tratta di Chic Nonna di Vito Mollica a Firenze (nominato dallo chef Moreno Cedroni), di Mimesi al Dimora Palanca a Firenze (nominato dallo chef Gianfranco Pascucci) e di Saporium del Borgo Santo Pietro a Chiusdino (nominato dallo chef Gaetano Trovato).

Quest’anno i TheFork Awards tornano con la stessa meccanica ma non mancano entusiasmanti novità tra le quali un concept fortemente legato al tema del futuro della ristorazione a 360° che verrà raccontato anche attraverso un cortometraggio prodotto da TheFork e Identità Golose. Inoltre, è in questa cornice che TheFork inaugurerà un osservatorio annuale in collaborazione con Format Research che mira a monitorare i trend delle nuove aperture in Italia e i cui risultati saranno presentati durante la conferenza stampa di lancio dei TheFork Awards il 3 ottobre presso l’hub Identità Golose Milano powered by TheFork. Infine un’importante novità: un premio speciale dedicato al ristorante che meglio avrà saputo raccontarsi sul web e sui social media. La giuria tecnica che conferirà questo riconoscimento è formata da alcuni talent dell’agenzia Realize Networks, partner ufficiale dei TheFork Awards, che saranno poi presenti all’evento finale per consegnare in prima persona il premio.

La prima fase dei TheFork Awards prevede come sempre la formazione della Giuria di Top Chef: quest’anno sono 55 le personalità coinvolte da Identità Golose e TheFork - nomi del calibro di Massimo Bottura, Cristina Bowerman, Carlo Cracco e i Fratelli Cerea, solo per citarne alcuni - ai quali è stato chiesto di segnalare le più convincenti nuove aperture o gestioni del periodo ottobre 2021-agosto 2022 (i nomi della giuria sono consultabili al link https://www.theforkrestaurantsawards.it/giuria/). La rosa dei ristoranti nominati ammonta a 46, già consultabili sul sito dedicato. La seconda fase prevede la votazione della Giuria Popolare ovvero gli utenti di TheFork e rappresenta l’unicum dei TheFork Awards. Da oggi e fino al 3 ottobre 2022 è possibile votare la propria insegna preferita sul sito www.theforkrestaurantsawards.it e contribuire così a definire la short list dei 10 ristoranti più votati e il People’s Choice Award, il premio che riceverà il ristorante con più preferenze. Inoltre, votando si parteciperà al concorso dedicato all’iniziativa e si potrà vincere una delle 50 Gift Card di TheFork da 50€ in palio o due posti all’esclusiva cena di gala. Proprio quest’ultima costituisce la fase conclusiva dell’iniziativa: l’evento di premiazione vero e proprio che quest’anno avrà luogo il 25 ottobre presso gli IBM Studios di Milano. Anche per l’edizione 2022 a firmare la cena di gala sarà un celebre Chef stellato il cui nome verrà rivelato durante la conferenza stampa del 3 ottobre - continuando così una tradizione partita con i Fratelli Cerea e Davide Oldani nel 2018, Cristina Bowerman, Antonello Colonna e Moreno Cedroni nel 2019 e Enrico Bartolini nel 2021.