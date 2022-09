Ruba smartphone, ricatta la vittima e picchia i carabinieri: arrestato

Un 30enne è stato arrestato per spaccio, estorsione e uso di armi a Firenze. Alle 8 di martedì 6 settembre il giovane, di origini nigeriane, era in via Santa Caterina d'Alessandria. Un corriere, fermatosi per una consegna, ha lasciato il cellulare sul mezzo e il 30enne glielo ha rubato.

In seguito il ladro avrebbe chiesto 70 euro alla vittima per riscattare il maltolto e avrebbe minacciato ritorsioni qualora la vittima non si fosse presentata da sola al punto di incontro a Porta al Prato. Lì i carabinieri in abiti civili lo hanno raggiunto, ma questi ha tentato la fuga verso piazza Vittorio Veneto.

I militari sono riusciti a fermarlo nonostante una strenua resistenza. Il 30enne ha cercato di ferire i carabinieri al volto e alla gola con un coltello da 23 cm. Fermato e perquisito, è stato sorpreso in possesso di una dose di due involucri di 60 grammi circa di eroina. Lo smartphone, di cui nel frattempo si era disfatto per eliminare prove a suo carico, è stato recuperato e restituito alla vittima.