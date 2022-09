Ruba tabacco e 'gratta e vinci': arrestato 28enne

I carabinieri i Donoratico, la sera dello scorso 3 settembre, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di furto aggravato un 28enne originario della provincia di Prato. I militari hanno sentito la sirena dell’allarme di un bar di una struttura ricettiva di Marina di Castagneto Carducci. Giunti sul posto hanno notato all’interno del gazebo in vetro, posto davanti alla struttura ricettiva, un giovane che tentava di nascondersi. Dopo averlo identificato, i carabinieri hanno rinvenuto all’interno della sua borsa 17 confezioni di tabacco, 40 “Gratta e Vinci” ed un’ampolla di ceramica. Il valore complessivo della refurtiva è di diverse centinaia di euro.

Secondo quanto accertato dai carabinieri il 28enne avrebbe spaccato la vetrata del gazebo con una base di cemento per gli ombrelloni, che il giovane avrebbe recuperato da uno stabilimento balneare poco distante, riportando anche lievi ferite da taglio sulle braccia. Per il giovane è quindi scattato l’arresto che è stato convalidato. La refurtiva è stata tutta riconsegnata al titolare dell’hotel.