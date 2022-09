Settembre Pratese, arriva il ristorante Sky Moon: aperitivi e cene sospesi a 50 metri d'altezza

Prato vista da un panorama inedito. In piazza del Mercato Nuovo nell’ambito delle iniziative del Settembre Pratese arriva una novità assoluta: si tratta dello Sky Moon. E’ un ristorante american bar progettato e costruito in Italia, che tramite una gru resta sospeso in aria a 50 metri d’altezza dal suolo, dove dall’8 al 18 settembre si potrà fare l’aperitivo, cenare o bere un drink. A volere l’attrazione è stato Music Staff, l’organizzatore della rassegna collaterale alle partite dell’antico gioco della Palla Grossa, con l’obiettivo di fare vivere la piazza per tutti gli undici giorni di festa.

La piattaforma che verrà installata in piazza del Mercato Nuovo pesa 11 tonnellate, è lunga 12 metri, ospita 7 frigo bar, 3 forni, piastre a induzione, gelateria, macchina del caffè e anche una per il ghiaccio. In tutto ci sono 22 i posti a sedere distanziati, oltre a 6 monitor, un impianto satellitare e la rete wifi.

La clientela con un’attrezzatura specifica verrà fatta salire fino ai 50 metri d’altezza del ristorante. Qui potrà restare mezz’ora per un aperitivo o per un drink e fino a un’ora e mezza per una cena. Non ci sono limitazioni di sorta, fatta eccezione per l’obbligo di essere alti almeno 1 metro e 40 centimetri per potere salire sull’attrazione.

Lo Sky Moon ha caratterizzato vari luoghi turistici dell’estate toscana. Dal 12 agosto al 3 settembre è stato a Viareggio in piazza Pea, in precedenza a Follonica nella zona verde di Pratoranieri. Giovedì arriva a Prato, tutte le sere fino al 18 settembre, dalle 18 a mezzanotte. L’organizzazione consiglia la prenotazione al numero 371/3933887.

“Assieme ai concerti gratuiti, agli stand enogastronomici e ai mercatini d’artigianato – spiegano da Music Staff -, abbiamo cercato di portare in piazza del Mercato Nuovo un’attrazione che potesse catturare la curiosità dei pratesi e non solo. Lo Sky Moon sarà un modo per vedere Prato da un’altra prospettiva, per vivere un’esperienza inedita e per partecipare tutti quanti assieme alla festa della città. Nel resto della Toscana questo ristorante sospeso ha raccolto ampi consensi da parte di residenti e turisti: siamo sicuri che saprà fare altrettanto anche a Prato”.

Intanto si avvicina il momento dell'inizio della rassegna. Il primo concerto gratuito si terrà giovedì in piazza del Mercato Nuovo con l'esibizione live dei Killer Queen. Venerdì sarà la volta di Cristina D'Avena e dei Banana Split, mentre sabato 10 settembre saliranno sul palco Bobo Rondelli e i Surealistas. Il weekend termina con la serata a tema dell'Aperitivo in Famiglia. Tutti i concerti a ingresso gratuito saranno affiancati dagli stand enogastronomici e dai mercatini.

Fonte: Ufficio Stampa