Si ribalta con il trattore, muore un 50enne

Un 50enne pistoiese è morto ieri, nel tardo pomeriggio, dopo essersi ribaltato con un trattore. L'incidente è avvenuto sulle colline di Santomato, in via del Casseretto. L'allarme è stato dato poco dopo le 20.30, ma la tragedia sarebbe avvenuta qualche ora prima, intorno alle ore 18.30. Inutile l'intervento dei soccorsi, l'uomo, Giampiero Agresti, è morto sul posto. Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco del comando di Pistoia che hanno estratto l'uomo da sotto il mezzo e la polizia. Difficoltose e complicate le operazioni di estrazione dell'uomo proprio a causa della posizione del trattore in zona terrazzata e non raggiungibile con gli automezzi di soccorso.

A dare l'allarme, come riportano oggi i giornali locali, è stata la madre, con la quale l'uomo viveva da solo, che si è preoccupata non vedendolo tornare e ha cercato di mettersi in contatto con lui e con quanti potevano averlo visto.