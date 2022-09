Sonohra, tappa alla Festa della Birra Castellana di Castelfiorentino

Tappa fiorentina nell’ultima tranche estiva del Liberi da Sempre 3.0 Summer Tour dei Sonohra che domenica 11 settembre sono attesi alla serata conclusiva della terza edizione della Festa della Birra Castellana di Castelfiorentino, Firenze. La kermesse, patrocinata dal Comune di Castelfiorentino e organizzata con il contributo della Proloco locale, ha proposto un cartellone di 12 giorni di divertimento, musica e cibo da strada internazionale, ad ingresso totalmente gratuito, nella zona dello stadio del paese toscano.

Il duo veronese, composto dai fratelli Luca e Diego Fainello, si esibirà sul palco di viale F. D. Roosevelt di Castelfiorentino, dalle 21:30. L’opening act è invece affidata alla giovane cantautrice Isotta impegnata nel suo Romantic Tour e vincitrice del Premio della Critica Musicultura 2022.

“La Toscana è una terra meravigliosa e ci ha sempre accolti con gioia. Non vediamo l’ora di suonare alla Festa della Birra Castellana – sottolineano i Sonohra – e sarà anche un’occasione per il nostro pubblico toscano di rivederci nuovamente live dopo le date a Firenze che abbiamo toccato in questa tournée, il Radio Bruno Estate e il concerto al FiGo”.

Nella scaletta del loro show, oltre al loro cavallo di battaglia “L’Amore” con cui 14 anni fa i Sonohra si aggiudicarono la vittoria del Festival di Sanremo Giovani sul palco dell’Ariston, ci saranno anche alcune hit come “Love Show”, “Salvami” e “Liberi da sempre”.

La tournée estiva, giunta quasi al termine, ha portato in questi mesi Luca e Diego ad esibirsi in tutta Italia, dopo 3 tappe anteprime sold out, per promuovere il loro ritorno al sound delle origini con “Liberi da Sempre 3.0”, uscito lo scorso maggio e prodotto da Saifam Music, un album in cui con voci più mature e maggiore consapevolezza i Sonohra ripropongono tutte le loro hit che nel 2008, dopo il boom sanremese, li consacrarono al successo nazionale e all’estero.

Il 15 luglio scorso è uscito in radio il loro nuovo singolo, l’inedito “Cosmpolitan”, una canzone che richiama gli anni Ottanta, tra sound elettronici e riff di chitarra, e racconta la generazione cresciuta con il walkman e le prime Big Babol.

Il Liberi da Sempre 3.0 Tour dei Sonohra proseguirà poi il 23 settembre con l’attesissima tappa allo Young Festival di Castelfranco Emilia, Modena

Fonte: Ufficio Stampa