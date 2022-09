Tramvia Firenze, aggiornato il cronoprogramma dei lavori: "Ritardi azzerati in 14 mesi"

È stato consegnato oggi il cronoprogramma aggiornato delle cantierizzazioni della linea tranviaria Fortezza-San Marco che prevede l’azzeramento dei ritardi in 14 mesi. È quanto emerso nel corso di un incontro che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell’ufficio tramvia del Comune, del presidente Tram spa Fabrizio Bartaloni, della direzione lavori e delle ditte esecutrici.

Il nuovo cronoprogramma recupera i ritardi accumulati nella cosiddetta ‘fase zero’ e indica i tempi delle successive fasi della cantierizzazione. In particolare, per quanto riguarda il cantiere su viale Milton, dopo le lavorazioni sui marciapiedi lato Mugnone saranno realizzate quelle sui marciapiedi e sosta lato opposto in modo da completare il tratto interessato entro il 23 settembre e restituire tutti gli spazi di sosta in quel tratto. I cantieri si sposteranno poi sull’altro tratto, sempre con le stesse modalità, e con termine previsto per il 19 ottobre. Altro nodo affrontato nel corso dell’incontro è stato quello relativo a piazza San Marco in merito alla realizzazione degli scambi prefabbricati in corrispondenza di via Cesare Battisti e lato opposto su via Arazzieri. E’ stato stabilito che i lavori relativi a questi scambi saranno realizzati nel periodo estivo e non contemporaneamente come previsto inizialmente, ma uno in successione all’altro in modo da favorire il trasporto pubblico. I tempi di fine lavori rimangono inalterati.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa