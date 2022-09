Tutto pronto per il seminario internazionale 'Intorno a Boccaccio. Boccaccio e dintorni'

Giovedì 9 e venerdì 10 settembre, nella Casa di Boccaccio in Certaldo Alto, si terrà il seminario internazionale "Intorno a Boccaccio/Boccaccio e dintorni", giunto quest’anno alla nona edizione. L’iniziativa, promossa dall’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, metterà al centro progetti di ricerca che riguardano Boccaccio, le sue opere e la loro fortuna, a partire dal contesto storico, letterario, linguistico e artistico del Trecento.

Protagonisti delle due giornate studi di letteratura e filologia italiana, mediolatina e romanza, linguistica italiana e lessicografia, studi di storia della tradizione manoscritta e critica del testo, ricerche di storia della miniatura e iconografia, paleografia e codicologia.

Il seminario internazionale si inserisce nel programma di iniziative promosse a partire dal 2013, settimo centenario della nascita di Giovanni Boccaccio, con l'intenzione di sostenere prospettive di studio nuove e aperte, rivolte soprattutto a giovani studiosi, dottori di ricerca, ricercatori, entro i 35 anni di età.

Il programma

Ricco il calendario delle due giornate, aperto alle 17:00 di giovedì 8 settembre, con i saluti del sindaco di Certaldo e di Stefano Zamponi (Presidente dell'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio). Fra i relatori previsti nel corso del giovedì, Lorenzo Caravaggi (Università della East Anglia-Leverhulme Early Career Fellow), Andrea Valentini (Università di Pisa) e Laura Zabeo (Università degli Studi di Firenze). L'evento di chiusura, dalle 18:45, sarà la lettura teatrale della novella Decameron IX, 3 a cura di Oranona Teatro.

La seconda giornata, al via alle 9.30 per proseguire fino a tardo pomeriggio, vedrà gli interventi di Davide Ricchini (Università Cattolica del Sacro Cuore – Brescia), Angela Bottigliero (Università degli Studi di Napoli "Federico II"), Elena Grazioli (Università di Pisa), Claudia Palmieri (Università per Stranieri di Siena), Marina Di Rosa (Scuola Normale Superiore di Pisa), Simona Esposito (Università degli Studi di Napoli "Federico II"), Arianna Lucrezia (Scuola Normale Superiore di Pisa), Laura De Luisa (Università degli Studi di Padova) e Niccolò Gensini (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna).

Alle 16.30 si terrà la premiazione dei vincitori del bando per la migliore tesi di laurea magistrale e per la migliore tesi di dottorato, in collaborazione con il Comune di Certaldo e l'Associazione letteraria Giovanni Boccaccio. Si aggiudicheranno i due riconoscimenti, rispettivamente, Giorgia Paparelli (Università di Macerta) ed Enrico Moretti (Università di Roma Tre).

Per informazioni: www.enteboccaccio.it - info@enteboccaccio.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa