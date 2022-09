Santini Academy da oltre 30 anni progetta ed implementa con successo corsi di formazione nell’ambito hair & beauty, marketing e non solo.

Una realtà affermata, leader nel settore, costantemente alla ricerca dell’eccellenza, che si affida al proprio staff sostenendone la crescita professionale e personale.

RUOLI e REQUISITI

Al fine di potenziare il team dell’Agenzia Formativa e dell’Academy e per l’implementazione di nuovi corsi di formazione abbiamo aperto le selezioni per i ruoli di:

- Addetto Amministrazione e contabilità appartenente alle categorie protette - sede di lavoro: Empoli (FI)

- Docente di Inglese professionale - sede di lavoro: Livorno e/o Poggibonsi (SI)

- Docente di Dermatologia, anatomia e primo soccorso (medico) - sede di lavoro: Poggibonsi (SI) e/o Empoli (FI)

- Docente di Cosmetologia - sede di lavoro: Livorno e/o Empoli (FI)

- Docente per corso di Acconciatore Addetto (parrucchiere) - sede di lavoro: Livorno e/o Poggibonsi (SI) e/o Empoli

- Docente di Make-up e Manicure - sede di lavoro: Poggibonsi (SI) e/o Empoli

- Docente di Sartoria – sede di lavoro: Empoli (FI)

- Docente esperto in Gestione e coordinamento delle risorse umane – sede di lavoro: Empoli (FI)

- Docente esperto in Project Management - sede di lavoro: Empoli ( Fi )

- Docente esperto di Amministrazione e Finanza - sede di lavoro: Empoli ( Fi )

Requisiti essenziali per le figure di docenza sono l’aver maturato esperienza nel ruolo per almeno 5 anni. Desiderabile anche l’esperienza nell’erogazione di corsi di formazione con allievi minorenni.

Per tutti i ruoli stiamo cercando persone con una spiccata motivazione alla crescita e all’apprendimento continuo, con un forte spirito di squadra, proattività e dinamismo.

Possiamo offrire l’opportunità di lavorare in un’azienda in forte crescita, dove l’ambiente di lavoro è stimolante, sfidante, e in cui ogni persona viene supportata nel raggiungimento del suo pieno potenziale.

Se ritieni di essere in possesso dei requisiti richiesti, invia il tuo CV (con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali) ed una lettera di presentazione a risorseumane@isantini.it mettendo in copia samoa.perucca@isantini.it Nell’oggetto dell’email va inserito il ruolo per il quale ti vuoi candidare.

È gradito anche l’invio del contatto di un attuale/precedente datore di lavoro o partner professionale che possa fornire referenze professionali.

Le candidature pervenute in assenza di lettera di presentazione non verranno valutate.

Scadenza invio candidature: 30 settembre 2022

Verranno contattati per un colloquio solo i candidati valutati idonei e non sarà possibile dare un riscontro a tutte le candidature pervenute.