150 anni dalla nascita di Bassi, nuovi appuntamenti a Montespertoli

Proseguono le iniziative, iniziate a maggio, per i festeggiamenti dei 150 anni dalla nascita del tenore montespertolese Amedeo Bassi. Gli ultimi mesi dell'anno vedranno un susseguirsi di eventi dedicati ai più piccoli e una serie di visite guidate ai musei di Montespertoli con accompagnamento musicale.

Ogni secondo sabato dei mesi di settembre, ottobre e novembre presso il Centro Culturale "Le Corti" saranno organizzati dei pomeriggi dedicati ai più piccoli sul tema "L'infanzia di Amedeo Bassi: raccontami una novella". Si tratta di letture musicate a cura dell'Accademia Musicale "Amedeo Bassi" dove sarà possibile prendere parte alla storia e gli ascoltatori saranno trascinati da parole, musica e ritmo nel mondo fantastico delle novelle.

Il primo incontro è organizzato per sabato 10 settembre alle ore 16:00 e si parlerà di orchi, magie, principi di Spagna e altre storie con la novella intitolata "Ucci, ucci...sento odor di cristianucci".

I successivi appuntamenti saranno organizzati sabato 8 ottobre e sabato 12 novembre, sempre alle ore 16:00, presso il Centro Culturale “Le Corti”. Gli eventi sono gratuiti e sono rivolti a bambini e ragazzi tra i 5 e i 10 anni. La prenotazione è consigliata al numero 0571/600228.

Domenica 17 settembre, in occasione della Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, è prevista una visita guidata gratuita alle ore 17:00 al Museo Amedeo Bassi. Nella sua quinta edizione, la Giornata, continua a far conoscere il vero volto dei piccoli musei, a stimolare i residenti, ad attrarre nuovi visitatori e a sensibilizzare le Istituzioni sul valore e le reali dimensioni del mondo dei piccoli musei.

Per domenica 2 ottobre sono organizzate le ultime due visite guidate del programma delle celebrazioni, accompagnate dalla musica di piccoli ensemble di flauti. La visita guidata al Museo d'Arte Sacra di San Piero in Mercato è prevista per le ore 15:00 e la visita guidata al Museo Amedeo Bassi alle ore 17:00.

Le visite guidate sono gratuite e la prenotazione è consigliata al numero 0571/600255.

La giornata musicale si concluderà alle ore 21:00, presso la Sala Topical, dove l’orchestra di flauti, l’Arezzo Flute Ensemble, diretta dal Maestro Andrea Meucci, terrà un concerto con repertorio che spazierà dalla musica classica alla musica da film. L’ingresso è gratuito e la prenotazione è consigliata al numero 0571/600255.

Fonte: Ufficio stampa