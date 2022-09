Ambiente e sostenibilità, torna l''EcoVinci Festival'

Dopo due anni d’interruzione, il festival dedicato all’ambiente e alla sostenibilità torna a Vinci, che per due giorni vedrà il susseguirsi di attività legate alla natura.

Dopo un’incantevole passeggiata alla scoperta del Montalbano prevista per sabato 10 alle 16, l’indomani, nel centro storico del paese la manifestazione seguirà un fitto programma di eventi. Dal bagno di gong al mattino fino al convegno serale, dai laboratori per bambini al concerto di fine evento, il tutto accompagnato da mercatini alimentari bio e con produzioni artigianali di recupero. L’edizione 2022 di Ecovinci Festival sarà l’occasione anche per presentare i progetti portati avanti durante gli ultimi due anni, progetti legati alle tematiche principali dell’evento curato da GAS Millepiedi e Pro Loco Vinci, che hanno coinvolto più soggetti del territorio.

Il programma della manifestazione prevede attività per grandi e piccini. Oltre agli spazi dedicati agli sponsor e alle associazioni, per questa edizione di Ecovinci ci sarà la possibilità di avvicinarsi alle tematiche ambientali e al concetto di sostenibilità attraverso diversi tipi di attività. Dai laboratori didattici per bambini dedicati alle piante per imparare a conoscere la natura alle attività esperienziali per tutti, come la passeggiata con degustazione, il bagno di gong e i paesaggi sonori. Infine il consueto appuntamento con il convegno, dove esperti del settore apriranno un confronto legato alle tematiche più stringenti in ambito ambientale, climatico e sociale.

L’obiettivo che gli organizzatori si prefiggono attraverso la manifestazione è quello di tenere aperto un ambito di confronto e di sensibilizzazione sulle forme della vita che ci circondano e che troppo spesso vengono trascurate. Ecovinci vuole raccontare come un sistema alternativo esiste e come questo si trova non lontano da noi e dalle nostre attività quotidiane.

I mercatini allestiti durante la manifestazione, di cui saranno protagonisti artigiani e produttori alimentari, saranno infatti un esempio di come cibo sano e produttori virtuosi possono essere l’indizio per quelle forme di lavoro e di consumo buone e sostenibili.

Il convegno finale, che parla di "Territori e cicli sostenibili", affronterà il tema dei rifiuti casalinghi e industriali. Interverranno Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Italy, e Samuela Marconcini, rappresentante dell'Assemblea Permanente No Keu. L'incontro sarà motivo anche per ribadire l’importanza delle politiche per sostenere chi si impegna a creare un’alternativa e forme di sviluppo più sostenibili per l’ambiente.

Fonte: Pro Loco Vinci - Ufficio stampa