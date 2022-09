Autobiografia, riparte il corso a Santa Croce

Seguendo il filo della scrittura autobiografica si oltrepassano i confini del nostro spazio e si entra in una dimensione più ampia dove la conoscenza di sé si arricchisce grazie al contributo degli altri per scoprire che emozioni, desideri, speranze, dolori, pensieri non sono poi così diversi, ma connessi in un progetto comune.

Il corso di autobiografia, condotto dalla dott.ssa Grazia Chiarini , esperta in consulenza e metodologie autobiografiche presso la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari con la partecipazione straordinaria della dott.ssa Sara Panicci, artista e illustratrice, prevede quattro incontri, tutti di mercoledì: il 14, il 21 e il 28 Settembre e 5 ottobre dalle 17:30 alle 19:00.

La novità di quest’anno è che verrà utilizzato anche il gioco online My Life, elaborato da un team scientifico per valutare gli effetti di questo percorso sul benessere soggettivo.

Per informazioni ed iscrizioni Biblioteca comunale ‘Adrio Puccini’ Largo Delio Nazzi, 1,

Santa Croce sull’Arno tel. 0571.30642

