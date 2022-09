Bollette, Turrini (Confesercenti): "Effetti negativi sulle imprese"

L’effetto delle bollette impazzite, l’aumento incondizionato dei prezzi delle materie prime e di conseguenza dei prodotti finiti, l’inflazione galoppante che non vedevamo dai lontani anni ottanta, stanno danneggiando profondamente tutto il tessuto economico del nostro Valdarno.

A subirne gli effetti negativi sono le piccole e medie imprese del commercio, del turismo della somministrazione, dei servizi alla persona, dei servizi in generale e del commercio su area pubblica. Ovvero tutto il tessuto economico presente in maniera capillare nei nostri centri storici, nei capoluoghi, nelle frazioni, in collina e in montagna.

Queste attività erano già state messe a dura prova durante la pandemia da Covid 19 per due lunghissimi anni; è giusto ricordarsi lo sforzo compiuto da queste in quel periodo offrendo un ruolo di presidio territoriale e servizi primari.

Come Confesercenti stiamo lavorando, a tutti i livelli, per mettere in campo soluzioni per far fronte a questa situazione di rincari smisurati. Le nostre imprese hanno bisogno di risposte e quello che conta è solo il risultato.

Rachele Turrini, Presidente Confesercenti Valdarno Fiorentino