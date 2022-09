Cambiamenti in giunta a Castellina in Chianti

Cambia la giunta a Castellina in Chianti, con l’ingresso di due nuovi assessori e la ridistribuzione delle deleghe. Dopo le dimissioni per motivi personali, nei giorni scorsi, di Carlo Mugelli e Susanna Viviani, il primo cittadino Marcello Bonechi sarà affiancato da Giuseppe Stiaccini, nel ruolo di vicesindaco, e da Veronica Verdiani.

Le deleghe. Al vicesindaco Giuseppe Stiaccini, classe 1969, vanno le deleghe a società partecipate, trasporti, sport, attività produttive, commercio, turismo, agricoltura, comunicazione e informatizzazione. Veronica Verdiani, classe 1979, si occuperà, invece, di pari opportunità, sanità, sociale, volontariato, associazionismo, cultura, caccia, gemellaggi e pubblica istruzione. Il sindaco Marcello Bonechi manterrà, infine, le deleghe a urbanistica, edilizia privata, viabilità, patrimonio, Protezione Civile, Polizia municipale, ambiente, affari istituzionali, personale e bilancio.

“Ringrazio gli assessori uscenti per il lavoro svolto in questi anni - afferma il sindaco Marcello Bonechi - e do il benvenuto nella nuova giunta a Giuseppe Stiaccini, che ha una profonda conoscenza ed esperienza nella vita amministrativa di Castellina in Chianti, e a Veronica Verdiani, una forza giovane che porterà nuove idee ed energie. Auguro a entrambi buon lavoro a servizio della nostra comunità e del territorio”.