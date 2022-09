Contributi alle associazioni culturali, oltre 398mila euro da Metrocittà Firenze

Approvati dalla Città Metropolitana di Firenze i contributi alle associazioni culturali (bando 2022), con un somma complessiva di euro 398.478,00. Le somme saranno erogate, previa acquisizione delle dichiarazioni fiscali e della rendicontazione prima della liquidazione stessa, al fine di verificare l’effettivo utilizzo del contributo per le finalità e con le tempistiche stabilite. Qui tutte le informazioni.

Di seguito l'elenco dei soggetti beneficiari, dei progetti e delle somme stanziate:

AGIMUS, Musica per l'ospedale 15.000 euro

AMICI MUSICA FIRENZE, Fortissimo Firenze Festival Metropolitano, 9.000

ARCHETIPO, Tutti a bordo: Estate in carrozza 2022, 1.800

ARCI FIRENZE, Frequenze indipendenti, 1.200

ARIA NEWORK CULTURALE, Cirk fantastic. Festival internazionale di circo contemporaneo, 5.300

ATTO DUE, Luglio bambino festival 2022, 1.704

BALLETTO DI TOSCANA, Fior di danza in CM, 800

BEAT 15, Beat Festival 2022, 3.000

BLACK OAKS PICTURES, Sentiero film factory, 1.000

CAMERATA DE' BARDI, Acqua che canta …acqua che odo, 750

CAMPUS DELLA MUSICA, Campus metropolitano 2022, 6.000

CANTIERE ARTAUD, Dalla soffitta alle cantine… i teatri luoghi non convenzionali, 700

CATALYST TT Tappe teatrali 2.800

CENTRO CULTURALE DI TEATRO Connesso IV ed. 1.500

CENTRO STUDI CAMPANIANI Campana in scena 1.400

CENTRO STUDI MUSICALI FERRUCCIO BUSONI Stagione estiva Busoni 5.000

CHILLE DE LA BALANZA Tutti pazzi per Campana 2.500

COMPAGNIA INTERAZIONI ELEMENTARI Teatri dietro le quinte 1.200

COMPAGNIA LOMBARDI TIEZZI Pinocchio in 8 puntate 2.100

COMPAGNIA SIMONA BUCCI Dance4gardens 6.000

COMPANY BLU Il lavoro dell'arte 2.200

CONTRORADIO Genius Loci 2022 6.000

COOPERATIVA GIRASOLE I giardini dell'arte 1.073

CULTER Come due archi paralleli - uno spettacolo sulla Divina Commedia 1.600

CUPIDITAS Cupiditas Metropolitana 2022 9.000

DEDALUS Genesi. L'armonia del Kaos 3.000

ELECTRIC FOLK BAND Smile 2.516

ELSINOR Sulle tracce di Irma Kohn 2.000

EMPOLI JAZZ Empoli Jazz… 9.000

FABBRICA DEI RACCONTI E DELLA MEMORIA In suburbia Theater 930

FEELING Lattexplus 2022 2.000

FESTIVAL DEI POPOLI Doc Explorer 7.050

FILARMONICA ROSSINI Accenti metropolitani 1.700

FILHARMONIE Prospettive 2022 2.700

FLORENCE DANCE FESTIVAL Indossare l'arte 15.000

FOGLIA TONDA V ed. Festival Foglia Tonda 400

FONDAZIONE ERNESTO BALDUCCI Centenario Ernesto Balducci 6.000

FONDAZIONE MICHELUCCI

Festival della nuova città… dialoghi sull'architettura responsabile, solidale e sostenibile 2.500

FONDAZIONE MUSEO MONTELUPO Ceramica Off 2022 5.100

FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO Let's Play. VI ed. 1.400

GAMO - GRUPPO APERTO MUSICA OGGI Stagione concerti 2022 5.847

GIALLO MARE MINIMAL TEATRO Teatro nostro contemporaneo 6.000

GIOTTO IN MUSICA Festival dei Passaggi Ed. 2022 6.750

GOGMAGOG Trovarsi nelle novelle di Pirandello 1.200

HOMME ARME' Musica antica nell'Area Metropolitana 8.250

INSTABILE ASSOCIAZIONE CULTURALE Renaissance 6.000

ITALIAN BRASS NETWORK Etruria in Brass 5.198

JAZZ CLUB OF VICCHIO Etnica 2022 1.600

KINESIS Sostegno alla produzione 2022 2.600

LA MACCHINA DEL SUONO Festival suoni e colori 2022 750

LA MOSCA Corpi invisibili 1.295

LA NOTTOLA DI MINERVA Felicità Metropolitane 2022 9.000

LA SCENA MUTA Farm fest 2022 800

LABORATORIO NUOVA BUONARROTI Voci lontane, voci sorelle, XX ED” 217

LIVE ART Boccascena… 500

LO SCHERMO DELL'ARTE Moving image. Trasmettere l'arte nel presente 5.550

LO STANZONE DELLE APPARIZIONI Make news. Nel cuore dell'informazione 1.800

MASCARA' Voci 2022 5.800

MURMURIS Azioni corsare… 840

MUSART E poi uscimmo a riveder le stelle 6.000

MUSEO GALILEO Sentire la scienza 1.700

MUSIC POOL Estate Fiesolana Rete di musica e jazz 27.000

MUSICUS CONCENTUS Tradizione in movimento 2022 6.000

OMEGA Canti, musica e danze dal mondo di ieri e di oggi 7.305

PALAQUIO Teatro del mondo 760

PICCOLO CORO DEL MELOGRANO Scienza incantata 2.200

PUPI DI STAC Festival Fratelli Burattini VI ed. 7.500

RADIO PAPESSE Lucia Festival 2022 2.400

STAZIONE UTOPIA Nutida…festival danza e yoga 6.600

SUONI RIFLESSI Suoni riflessi 2022 2.913

TEATRI DI IMBARCO Restart. Ripartiamo dai diritti II ed. 15.000

TEATRINO DEI FONDI La nuova grammatica della fantasia 9.000

TEATRO C'ART C’Art on. The stage and street 2.400

TEATRO DELLE DONNE Scenari contemporanei avamposti teatro festival 2022 9.000

TEATRO DELL'ELCE Teatro nelle città 850

TEATRO SOLARE Risonanze metroplitane 6.000

TEATRO STUDIO KRYPTON Quarantesima estate 21.000

TEMPO REALE Suoni d'aria 10.000

TOSCANA CLASSICA Toscana Classica in CM 2022 15.000

VERSILIA DANZA Effetto donna. Dialoghi taciuti 3 2.870

VIVARTE V Ed. Festival Iberoamericano entre dos mundos 6.720

WIMBLEDON La città dei Lettori 7.800

XE Tracce di danza 1.500

ZERA Zera Teatro 1.040

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa