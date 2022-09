Convocato il Consiglio regionale, all'ordine del giorno Defr 2023 e transizione ecologica

Il Consiglio regionale della Toscana è convocato giovedì 8 settembre. I lavori inizieranno alle 9.30 e si concluderanno alle 15.30.

Tra gli atti all’ordine del giorno l’approvazione del Documento di economia e finanza regionale 2023; la proposta di modifica della legge 38/2007 in merito all’istituzione della Commissione istituzionale prezzi; la proposta di legge per l’istituzione del Piano Regionale per la Transizione Ecologica (PRTE); la proposta di risoluzione della commissione Aree interne per l’istituzione di un fondo di salvaguardia per i Comuni sorgivi.

I lavori partiranno con le risposte alle interrogazioni e dopo gli atti delle Commissioni l’Aula affronterà anche le numerose mozioni iscritte. Seduta in diretta streaming sui canali istituzionali del Consiglio regionale: consiglio.regione.toscana.it, inconsiglio.it, pagina facebook, canale youtube.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa