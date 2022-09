Corsa podistica e passeggiata in memoria di Riccardo Neri

Si svolgerà Domenica 11 Settembre il “Trofeo Riccardo Neri” la corsa Podistica e Passeggiata giunta ormai alla 14a edizione, in memoria di Riccardo Neri il giovane calciatore della Juventus i cui sogni, come quelli dell’amico Alessio Ferramosca, si sono spezzati il 15 dicembre 2006 a soli diciassette anni, durante un allenamento a Vinovo.

Tutto pronto per il via all’evento organizzato dall’associazione Riccardo Neri & Alessio Ferramosca con la preziosa collaborazione dell’Atletica I’Giglio di Castelfiorentino, il Comitato Uisp Empoli Valdelsa, la Palestra Oasi di Certaldo ed il Circolo Arci Casenuove Gambassi Terme .

Partenza dal Campo Sportivo di Casenuove alle ore 9,15 con una quota di iscrizione di € 5,00 compreso pacco gara, sia per la corsa di Km. 10,5 che per la passeggiata di Km.5 oppure Km.10,5.

Alla fine Premiazioni con numerosi premi ed il ricco buffet per ringraziare tutti i partecipanti .

"L’associazione nata per tenere vivo il ricordo Riccardo ed Alessio attraverso progetti di solidarietà in aiuto a bambini malati a sostegno delle famiglie per le loro cure, per donare loro un sorriso, vi aspetta numerosi per condividere ed onorare insieme la memoria di due meravigliosi e sfortunati ragazzi".