Fervono i preparativi per la Via Francigena in Valdelsa, manifestazione che si tiene nel primo fine settimana di ottobre, e che quest’anno contempla due eventi in anteprima: il progetto “I sassi del buon cammino” che si svolgerà nel mese di settembre a cura della Prociv Arci e il Francigena Bike Camp, in programma sabato 24 e domenica 25 settembre a cura dell’ASD “Comunità Castellana per il Ciclismo Popolare – Simoncini Telai”.

“I sassi del buon cammino” trae spunto da un’idea circolata attraverso i social network e consiste nel disseminare il percorso della Via Francigena con dei sassi (dimensioni medio-piccole) decorati con disegni e colori anche non direttamente riconducibili all’antico tracciato. Le persone che camminano lungo la Francigena possono raccoglierli per ricordo, oppure portarli con sé per depositarli in un’altra tappa del percorso o ancora a destinazione. A partire dai prossimi giorni, i volontari della Prociv Arci coinvolgeranno bambini e ragazzi di Castelfiorentino in questo laboratorio di decorazione dei “sassi viaggianti”, che nei giorni precedenti la manifestazione saranno collocati in vari punti del percorso. L’intera attività sarà veicolata anche attraverso i “social” dove già esiste una pagina fb dedicata ("sassi ricordo sulla francigena").

Sabato 24 e domenica 25 settembre è inoltre in programma il Francigena Bike Camp, con il “Gravel Francigena Valdelsa” giunto alla 4° edizione. Un fine settimana dedicato agli amanti delle “due ruote”, tra cicloturismo e bici adatte a percorrere le “strade bianche” (“Gravel”) con telaio e postura da strada ma munite di ruote da sterrato o crosso, che le rende idonee anche per strade non asfaltate e sentieri. Il “Gravel Francigena Valdelsa” è previsto sabato 24 settembre, mentre il 25 è in programma una pedalata libera sulle strade bianche della Francigena. Per il “Gravel” di sabato 24 il ritrovo è alle 8.00 alle Officine Simoncini di Varna e ci sarà la possibilità di scegliere tra due itinerari: corto (45 km) e lungo (75 km), mentre la domenica è previsto un percorso unico di sessanta km. Sia il 24 che il 25 è previsto un “pasta party” con specialità alla griglia (anche vegan) e birra presso Officine Simoncini, dove sabato 24 ci sarà anche la possibilità di pernottare con una tenda. L’evento contempla, infine, una visita al “Museo dei telai Simoncini” (sabato 24) e una visita guidata presso le Officine Simoncini (domenica).

Fonte: Comune di Castelfiorentino