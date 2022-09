Fiditalia, arriva a Empoli un nuovo Punto Credito

Fiditalia, società del gruppo Société Générale presente da oltre 40 anni nel mercato del credito al consumo, inaugura un nuovo Punto Credito a Empoli, in via Busoni al civico 13, con l’obiettivo di "essere più vicina alla clientela ed offrire un servizio consulenziale su misura".

Fiditalia mette a segno un ulteriore importante risultato nella strategia di sviluppo della propria rete commerciale nell’Area Territoriale Toscana che, nel corso dei primi sei mesi del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021 ha registrato un incremento dei volumi del prestito “altro finalizzato” (+27%), dei prestiti personali (+21%) e della cessione del quinto (+13%).

All’interno del Punto Credito, il Cliente può accedere ad un’ampia gamma di soluzioni di credito su misura (Prestiti Personali, Cessione del Quinto dello Stipendio o della Pensione e Leasing), avvalendosi di consulenti specializzati, a disposizione per fornire supporto e informazioni utili ad effettuare scelte di credito consapevoli.

In più, il Punto Credito offre un servizio di credito al consumo anche ai punti vendita convenzionati sul territorio, per sostenere il loro business consentendo alla loro clientela di effettuare i propri acquisti a rate. Lo sportello finanziario di Empoli si affianca agli oltre 160 distribuiti in tutta Italia.

Fonte: Ufficio stampa