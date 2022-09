Aggressione a Torre, Galli (Lega): "Non abbandonare i cittadini"

“Probabilmente - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega - la “goccia che ha fatto traboccare il vaso” è stata la recente aggressione ad una ragazza a Torre, frazione di Fucecchio. Un fatto grave che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze peggiori, solo per un caso fortuito. I familiari della giovane anche a nome degli altri abitanti, hanno quindi scritto un’accorata lettera al Prefetto; qualcuno dei residenti ha, tra l’altro, chiesto di valutare l’ipotesi di richiedere l’intervento dell’esercito, incrementando, altresì, il numero delle Forze dell’Ordine, le quali, peraltro, fanno il possibile per contrastare i delinquenti che frequentano, principalmente, il famigerato bosco delle Cerbaie.”

“Insomma un’intera comunità, composta da alcune migliaia di persone, teme, quotidianamente, per la propria incolumità personale. E’ doveroso ed urgente, quindi, che le istituzioni forniscano, dunque, risposte concrete e tempestive a questi cittadini che sono letteralmente e naturalmente impauriti da questo stato di cose. Da parte nostra - conclude Giovanni Galli - siamo pronti a fare quanto in nostro potere per sostenere le loro motivate richieste.”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa