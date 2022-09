'Il Paesaggio Ritrovato', escursioni a Montaione e dintorni

E’ previsto per domenica 25 settembre il nuovo appuntamento dell’edizione 2022 de “Il Paesaggio Ritrovato”, il programma di escursioni a piedi alla scoperta delle bellezze naturalistiche di Montaione e dintorni, promosso

dal Comune di Montaione e organizzate in collaborazione con Montaione Natura. Partendo dalla località Capitone,in Via Santo Stefano 41, come sempre accompagnati da una guida naturalistica, i partecipanti percorreranno un tratto della via Francigena tra Castefiorentino e Montaione. Potranno apprezzare le bellezze naturalistiche del territorio, gli ampi paesaggi che si godono dai crinali e il fondovalle, dove si attraversa il rio Pietroso che divide Montaione da Gambassi Terme.

L’escursione è gratuita ma è obbligatorio prenotarsi entro martedì 20 settembre, per telefono allo 0571 699255 o per mail all’indirizzo dell’Ufficio informazioni Turistiche di Montaione (turismo@comune.montaione.fi.it) o ai contatti della guida 340 9848686 - (a.bernardini@montaionenatura.it) a cui è possibile

chiedere informazioni tecniche sull’escursione.

Il ritrovo è alle ore 08,45 presso la località Capitone, in via Santo Stefano n. 41, Montaione. La partenza è prevista alle ore 09,00.

L’escursione si concluderà in giornata alle ore 16:30.

La partecipazione è sottoposta al rispetto del Regolamento di escursione in fase Covid19 dell'AGAIE, delle Linee di indirizzo della Regione Toscana del 23 maggio 2020 e della vigente normativa per il contenimento del virus Covid19.