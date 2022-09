Il Salone dell'edilizia a Lucca: appuntamento al Polo Fiere

Torna al Polo Fiere di Lucca, con una seconda edizione molto attesa, SdE – il Salone dell'edilizia: la vetrina dei materiali, delle soluzioni edili e di design, più innovativi per il mondo delle costruzioni e dell’architettura.

L'appuntamento, ad ingresso libero, si rinnova dopo il grande successo della prima edizione del 2020, al Polo Fiere di Lucca dal 23 al 25 settembre, con una tre giorni dedicata alle migliori idee e soluzioni per progettare, riqualificare e scommettere sul futuro, con uno sguardo alle tematiche del risparmio energetico.

A presentare l’iniziativa l’assessore alle attività produttive del Comune di Lucca, Paola Granucci, Alessandro Sanesi di Exposervice, società che organizza l’evento, Maria Novella Dogliotti responsabile del Polo Fiere per Lucca Crea, alla presenza di Cristina Martelli segretario generale della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest e Piero Mazzei di Confedilizia provincia di Lucca.

SdE - Salone dell’Edilizia è una vetrina di primo piano a livello regionale, per aziende, artigiani e professionisti per presentare le ultime novità e promuovere le eccellenze del settore: materiali, idee e soluzioni per la progettazione, l’edilizia, l’architettura, e per vivere meglio in ambienti confinati ma anche all’aperto.

Novità dell’edizione 2022 il Garden Show: un’area dedicato all’arredo giardino, con idee innovative per rendere più confortevole e sfruttare al meglio lo spazio esterno della casa, sia giardino, balcone che veranda.

La manifestazione gode del patrocinio di: Regione Toscana, Comune di Lucca, Federazione Architetti Pianificatori paesaggisti e conservatori Toscani, Ance Toscana Nord, Istituto nazionale di Bioarchitettura, e Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Associazione proprietà edilizia - Confedilizia della provincia di Lucca e degli ordini professionali della provincia di Lucca: OAPPC, Collegio dei Geometri, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, oltre a CNA e Confartigianato Lucca.

SdE è un evento di eccellenza che permetterà a tutti gli operatori di incontrarsi in un unico luogo per informare e informarsi sulle novità tecnologiche e le soluzioni innovative, per la riqualificazione e la nuova costruzione di ambienti più performanti.

Davanti a un cambiamento epocale del sistema di vita, le aziende si sono reinventate e hanno trovato soluzioni per dare risposta alle nuove esigenze.

A SdE si presentano le novità per l’efficientamento energetico, su domotica, automazione e sicurezza ma anche valide soluzioni estetiche e qualitative per migliorare il comfort di ambienti abitativi o di fruizione collettiva. Quindi luce puntata novità su: impianti, finiture, pavimenti, rivestimenti, infissi, arredi e complementi d’arredo, per interni ed esterni.

SdE si rivolge ai professionisti della progettazione, alle imprese edili, ai committenti pubblici e privati che avranno a disposizione una vetrina per promuoversi e interagire, ma è anche aperta a tutti i visitatori interessati a scoprire tutte le soluzioni più innovative che potrebbero aiutare a veder realizzato il proprio sogno di cambiamento. L’obiettivo della manifestazione è duplice: da un lato accrescere la consapevolezza degli enormi vantaggi dell'investire sul proprio patrimonio edilizio, dall'altro affermarsi come opportunità a livello regionale per il collegamento tra professionisti, aziende, operatori del settore e committenti. Crediamo fermamente nella resilienza di questo importante settore dell’economia nazionale.

Nei tre giorni della fiera saranno attive aree espositive per conoscere le aziende, i progettisti, gli artigiani; laboratori pratici per la posa in opera di materiali, sale dove si svolgeranno convegni, seminari e workhop.

23-24-25 Settembre 2022 al Polo Fiere di Lucca, facilmente raggiungibile dall’uscita Lucca est dell’Autostrada e con i mezzi pubblici.

Ingresso gratuito e 1400 posti auto a disposizione.

Fonte: Ufficio Stampa