Incendio tra i palazzi a Sesto Fiorentino, una persona intossicata

Tanta paura a Sesto Fiorentino nella mattinata di oggi, mercoledì 7 settembre. I vigili del fuoco di Firenze Ovest sono intervenuti per un incendio in una corte all'interno di alcuni palazzi. Una persona è stata portata in ospedale per intossicazione.

Il rogo è divampato verso le 11.30 in via di Cerqueto, per motivi ancora da chiarire. È stato evacuato in via precauzionale il palazzo della Misericordia. Dopo circa un'ora l'incendio è stato messo sotto controllo, ha avuto inizio nella corte interna posta al primo piano e sono state interessate le parti esterne di tre appartamenti, due regolarmente abitati e uno in ristrutturazione.