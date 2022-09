Incidente sull'A1, interviene Pegaso: tre feriti, uno è grave

Grave incidente sull'autostrada in provincia di Arezzo, è intervenuto anche l'elisoccorso. Sulla corsia Nord dell'A1 al km 361 (tra Monte San Savino e Arezzo) tre persone sono rimaste ferite, una in modo grave.

Si è verificato un tamponamento tra un autocarro e un autoarticolato. I vigili del fuoco di Arezzo hanno estratto una persona dalle lamiere dell'autocarro dopo dopo un lavoro di taglio e di dilatazione delle lamiere e lo hanno affidato al personale sanitario.

Sul posto anche la polizia stradale e Pegaso, che ha portato il più grave in ospedale in codice rosso. Gli altri due feriti sono in codice giallo. Si sono verificate lunghe code dopo l'arrivo dei soccorsi.