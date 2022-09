Its Prodigi, presentati i corsi di formazione per professionisti dell'informatica

Presentati questa mattina i corsi dell'Its Prodigi, che prenderanno il via da ottobre 2022 nelle tre sedi di Empoli, Pisa e Arezzo. Si tratta del primo istituto tecnico superiore nell'Information Communication Tecnology, nato nel dicembre 2021, rivolto ai giovani diplomati dai 18 ai 29 anni che intendano intraprendere una carriera come professionisti del digitale.

Oggi, mercoledì 7 settembre, sono stati presentati nella sede di Empoli in via Piovola i tre corsi di studio dalla durata biennale, dedicati alla formazione di sviluppatori ed esperti di informatica e linguaggi della programmazione, tutti con partenza ad ottobre 2022 e conclusione nell'aprile 2024.

A Empoli sarà attivato il corso di "Frontend e Backend Developer" Tecnico superiore per lo sviluppo di software frontend e backend, a Pisa "Full Stack Software Developer" Tecnico della progettazione, sviluppo, testing del software e infine ad Arezzo "IOT - Internet Of Things Developer" Tecnico Superiore per lo sviluppo software con tecnologie Smart e IOT.

I corsi prevedono un massimo di 25 posti ciascuno, per un totale di 75 allievi. Lezioni, dal lunedì al venerdi mattina e pomeriggio come da orario lavorativo, e molta pratica: infatti almeno il 30% dei corsi si svolge in azienda tramite tirocinio e oltre la metà dei docenti viene dal mondo dell'impresa. Per conoscere meglio l'Its Prodigi sarà possibile partecipare agli open day giovedì 22 settembre, in programma in tutte e tre le sedi contemporaneamente. Altre informazioni sul sito.