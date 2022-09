"Lega alternativa credibile", i candidati a Castelfiorentino: si parla di economia e sicurezza

Lega in tour oggi nell'Empolese Valdelsa, con i candidati alla Camera e al Senato che hanno incontrato a Certaldo, Castelfiorentino ed Empoli simpatizzanti e sostenitori.

Nella tappa di Castelfiorentino, presso la sede Lega, si è svolto un incontro con al centro sicurezza e politica economica. Presenti, oltre agli esponenti del territorio, anche il capolista in Toscana al collegio plurinominale per il Senato onorevole Claudio Borghi e i candidati a Camera e Senato Federico Bussolin e Cecilia Cappelletti.

"Vorremmo portare le problematiche del territorio direttamente a Roma con una nostra rappresentanza del territorio" sottolinea Bussolin. "Un’attenzione particolare va al lavoro come rimodulazione delle tasse ma anche per garantire salari dignitosi e con i numeri che, sono certa, avremo il 25 settembre possiamo garantire un governo forte che possa procedere con modifiche strutturali importanti" afferma Cappelletti.

"Vorrei lanciare un messaggio molto semplice e mi rivolgo ai cittadini di Castelfiorentino che è possibile cambiare - dice Borghi - ce lo dimostra anche il fatto che in altre realtà cambiando amministrazione quelle stesse amministrazioni sono state riconfermate come un plebiscito di voti".

"Il PD ci conferma la sudditanza verso l’Unione Europea e se l’Europa non interviene, noi dobbiamo muoverci come paese sovrano. In Francia non c’è un cittadino che paga le bollette adesso più del 4% in più rispetto allo scorso anno. Quando chiediamo lo scostamento di bilancio lo chiediamo per una tutela del nostro paese perché la tutela delle future generazioni inizia domani, la prospettiva della chiusura di numerose attività a breve ci chiede il coraggio di agire subito. Lo scostamento - prosegue il capolista in Toscana - ci consente di tamponare nell’immediato per arrivare nell’arco di può ampio respiro a costruire quella autonomia energetica che politiche di centro sinistra ci hanno sempre negato portandoci a questo livello deleterio di dipendenza. Le bollette hanno catalizzato l’attenzione ma non ci dimentichiamo La FLAT TAX, la nostra rimodulazione fiscale, che semplificherà notevolmente il sistema fiscale con detrazioni fisse in base al reddito e ai componenti familiari. Si percepisce una forte disillusione tra gli elettori del PD per gli inesistenti programmi elettorali - concludono da Castelfiorentino - la Lega è un’alternativa credibile".