Letture al parco, gli appuntamenti per bambini a Pontedera

Letture all'aria aperta per bambine e bambini (4-7 anni), per condividere il piacere delle storie da raccontare ed ascoltare nella natura insieme agli amici. È l'iniziativa della Biblioteca Ragazzi della Gronchi, partita con i primi due incontri e che andrà avanti tutti i martedì e giovedì pomeriggio del mese di Settembre, alle ore 17,30, nei parchi cittadini.

Il prossimo appuntamento è domani, 8 Settembre. Ecco il calendario di incontri che animeranno di voci e di storie i parchi cittadini:

Giovedì 8 settembre Parco dei Pini via dei Magazzini/via Fermi

Martedì 13 settembre Parco Area Verde, piazza Padre Ernesto Balducci – Treggiaia

Giovedì 15 settembre Parco Baden Powell, via A. Moro angolo via P. Nenni

Martedì 20 settembre Parco Area Verde, via W. Tobagi – Santa Lucia

Giovedì 22 settembre Parco Gemma, via De Gasperi

Martedì 27 settembre Parco Area Gioco “Il campino” – Gello

Giovedì 29 settembre Giardino via Diaz angolo via Toti.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa