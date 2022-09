Giovane padre di famiglia si toglie la vita nel Cuoio

Una drammatica notizia ha colpito il Comprensorio del Cuoio. Un giovane padre di famiglia si è tolto la vita nei boschi delle Cerbaie. Il corpo è stato ritrovato in auto dopo ore di ricerche.

L'uomo si era allontanato da casa da qualche giorno a bordo della sua auto. Sui social era stato fatto un appello per le ricerche, che hanno visti impegnati i carabinieri e i volontari della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno.

Il tragico ritrovamento è avvenuto poco distante dalla strada principale che percorre le Cerbaie, nel mattino di mercoledì 7 settembre. La Zona del Cuoio è sotto shock per la perdita improvvisa del giovane.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).