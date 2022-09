Fiori e hippy a Ponsacco, torna la Notte Vintage

Ponsacco fa un salto negli anni '60 con una delle sue manifestazioni più attese. Dopo due anni di stop sabato 10 settembre torna la Notte Vintage, l'evento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio e il contributo del Comune di Ponsacco, la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e il contributo della Banca Popolare di Lajatico.

Sarà "Il Tempo dei Fiori" il tema della sesta edizione. Un'occasione per rivivere lo stile e i colori del movimento hippy nato alla fine degli anni '60 con uno straordinario allestimento scenografico. “Ci saranno speciali installazioni luminose, oltre agli stand e vetrine di negozi e locali addobbati a tema in via Vanni e via Valdera P, storica strada del commercio ponsacchino che per l'occasione sarà chiusa al traffico” spiega il presidente di Confcommercio Pisa Area Vasta Alessandro Simonelli. "La Notte Vintage è una festa molto sentita anche perché si tiene nella zona dove sorgono le mostre del mobile che rappresentano la storia di Ponsacco, i commercianti si sono messi in gioco attivamente scegliendo un tema davvero originale e creativo".

"La Notte Vintage è cresciuta molto in questi anni, richiamando un pubblico sempre più numeroso e diventando un appuntamento consolidato" afferma l'assessore al Commercio del Comune di Ponsacco Roberta Lazzeretti. "Oltre al centro storico è nostro compito valorizzare tutte le zone della città e questa festa è davvero l'ideale per dare visibilità e lustro a un asse importante per il commercio ponsacchino".

"La Notte Vintage è un evento che anima la cittadina di Ponsacco riscuotendo sempre molto successo con un positivo ritorno economico per il territorio. Un evento che permette di vivere il centro, fare shopping, assistere a spettacoli sotto le stelle che da sempre sosteniamo come Camera di commercio e Terre di Pisa" dichiara Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest.

"La festa è sempre stata molto partecipata proprio grazie all'entusiasmo e alla partecipazione dei commercianti" sottolinea il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. "Il momento storico è difficile e servono iniziative come questa per dare un impulso di vitalità al territorio e rinfrancare lo spirito".

"Da parte nostra c'è la volontà e la forte convinzione di mantenere vivo il territorio sostenendo concretamente iniziative come questa, c'è bisogno di messaggi positivi e iniziative in grado di valorizzare la nostra comunità e il suo tessuto commerciale" il commento di Maurizio Signorini, direttore della filiale di Ponsacco della Banca Popolare di Lajatico.

La Notte Vintage prende il via dalle 18 con gli spettacoli degli artisti e le band che suoneranno musica beat, rock e sound originali degli anni '60 nei punti musicali allestiti in via Valdera P con la direzione artistica della Compagnia del Bosco: si esibiranno i Baluba Shake, i Sacromud, El Burro del Tiempo, gli Afromalito, la Mimmo Mollica Band, i MusicaS7 e la New Generation Street Band. Non solo spettacolo, ma anche cibo di qualità, grazie all'ampia offerta presente nei food truck e nei punti ristoro allestiti dalle aziende del territorio, e imperdibili occasioni di shopping con l'esposizione di prodotti gastronomici e artigianali delle storiche attività ponsacchine, oltre a uno spazio dedicato all'esposizione di auto e Vespe d'epoca, grazie a mezzi privati e a quelli messi a disposizione dal Vespa Club Valdera.

Chiunque potrà partecipare con un vestito a tema per rendere ancora più suggestiva l'ambientazione e le scenografie curate dai commercianti di via Valdera P che promettono di regalare un'atmosfera magica e coinvolgente.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa