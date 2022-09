Nuovi loculi per il cimitero di Marginone

Saranno complessivamente trenta i nuovi loculi che verranno realizzati nel cimitero di Marginone in due fasi distinte: il progetto, approvato dalla giunta comunale altopascese vista l’urgenza di prevedere nuovi spazi per le sepolture, si compone infatti di una prima tranche di lavori alla quale seguirà, il prossimo anno, il completamento dell’opera.

"Abbiamo lavorato - e stiamo ancora lavorando - molto attentamente sulla cura dei cimiteri - spiega l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Mastromei -. Questo intervento a Marginone non rientrava nel piano che abbiamo approvato lo scorso novembre e che ci ha permesso di intervenire con capillarità sui quattro cimiteri comunali. Vista la necessità urgente di prevedere nuovi spazi per le sepolture nel camposanto di Marginone, abbiamo approvato la realizzazione di questi nuovi 30 loculi. Un intervento preciso che va a sommarsi a quelli già compiuti in questo cimitero a maggio scorso, con i 56 ossarini, e con i lavori di manutenzione straordinaria sul viale e sulle scale che conducono all’ala nuova. Prossimo passo sarà intervenire sul cimitero di Altopascio per ampliare gli spazi disponibili. Inoltre, con la nuova gara".

Per la realizzazione dei primi 15 loculi sono stati stanziati 31 mila euro: i nuovi spazi saranno costruiti accanto alle cappelle gentilizie, nella parte nuova del cimitero. Gli altri 15 saranno realizzati nel 2023.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa