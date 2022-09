Operazione antidroga nel Pistoiese: cinque arresti

Un’importante operazione antidroga è stata portata a termine dai carabinieri della compagnia di Montecatini, coadiuvati nucleo cinofili di Firenze. L’operazione ha condotto all’arresto in flagranza di reato sei persone, a sei ordinanze di custodia cautelare in carcere, mentre un ulteriore indagato si è reso irreperibile all'estero. Tutti i coinvolti sono cittadini di origine nordafricana e nigeriana e il presunto capo della banda, un tunisino rintracciato in una struttura ricettiva di Chiesina Uzzanese, è finito in manette.

L'inchiesta ha preso avvio in seguito al decesso a Pescia di due persone per overdose di eroina. Le indagini avevano portato, nel settembre 2021, alla scoperta di una base per lo spaccio sia nella Lucchesia che in Valdinievole in un appartamento di Altopascio.

Le indagini avrebbero accertato 3.300 cessioni per un controvalore di circa 200.000 euro e hanno portato al sequestro poi 123 grammi di eroina, 77 di cocaina e più di 400 di hashish, oltre a una carabina provento di furto.