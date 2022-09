Piscine coperte di Empoli riaprono, Aquatempra: "Affrontiamo l'inverno con cauto ottimismo"

"Nonostante l'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica le nostre piscine riaprono al pubblico!". Così la società Aquatempra annuncia, tramite la pagina facebook, la riapertura per la stagione autunnale della piscina comunale di Empoli.

Le vasche a Serravalle, in viale delle Olimpiadi, furono chiuse il 7 marzo scorso a causa di un aumento superiore al 170% del prezzo di gas e luce. Mesi, quelli dell'assenza del servizio, fatti di proteste dell'utenza, dei sindacati, degli atleti e di società sportive, fino alla riapertura avvenuta il primo giugno 2022, alle porte dell'estate appena trascorsa. Adesso la piscina di Empoli pubblica giorni, orari dei corsi e tariffe dell'autunno 2022, con sconti per i residenti nel Comune di Empoli già previsti nei mesi precedenti.

"Il paziente lavoro svolto in queste ultime settimane da Aquatempra e dal Comune di Empoli ha permesso di recuperare le risorse necessarie per riaprire le nostre piscine coperte e per affrontare la prossima stagione invernale con cauto ottimismo" afferma sui social la società che gestisce la piscina comunale. "Le difficoltà ovviamente non mancano, ma riteniamo possibile offrire a tutti i nostri utenti un servizio continuativo e di buon livello".

Nel giugno scorso l'amministrazione comunale di Empoli, nella variazione di bilancio 2022-2024, ha destinato oltre 1 milione di euro per coprire gli aumenti delle bollette e consentire la riapertura al pubblico della piscina. Altre sovvenzioni nel luglio scorso, da parte del Comune, che figureranno nel prossimo bilancio di previsione si sommano a quelle di inizio anno, portando a 591mila euro, salvo altre aggiunte, il finanziamento che l'amministrazione ha impiegato per mantenere aperta la piscina nell'annata 2022 (Qui la notizia).

Per questo autunno dunque ripartono le bracciate in vasca con i corsi di nuoto, fitness e per il benessere. Le iscrizioni, si legge ancora sulla pagina facebook di Aquatempra, saranno aperte da lunedì 12 settembre, dalle 15 alle 20. Dal 17 settembre sarà possibile effettuare le iscrizioni durante tutto l'orario di apertura al pubblico dell'impianto.

La comunicazione pubblicata da Aquatempra è stata preceduta dall'appello sempre riguardo alle piscine di più comuni della zona di Firenze, Empolese Valdelsa e comprensorio del Cuoio: "Ci prepariamo a un autunno con grossi problemi di gestione" (Qui la notizia).