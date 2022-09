Quadrangolare in memoria dei bambini del Melarancio

Un quadrangolare di calcio della categoria allievi B, classe 2007, sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 tra le squadre toscane Usd Casellina, Florence Sporting Club, Rondinella Marzocco, e la campana Asd Incontro Afragoal presso gli impianti sportivi Turri (via Rialdoli), organizzato in memoria degli Undici Fiori del Melarancio, gli 11 studenti di terza media che il 26 aprile 1983 persero la vita in un incidente stradale nella galleria del Melarancio dell’A1 mentre erano in gita. Nell’occasione la squadra dell’Asd Incontro Afragoal sarà accompagnata da una delegazione ospite dell’Asd Casellina, con autorità e rappresentanti del quartiere Arenella di Napoli da dove provenivano gli 11 studenti.

Per celebrare il ricordo, nel’occasione sarà deposta una corona al monumento inaugurato lo scorso 12 luglio presso i nuovi impianti sportivi di via Codignola, intitolati proprio agli Undici Fiori del Melarancio per decisione unanime del Consiglio Comunale.

Questi gli orari del quadrangolare: sabato 10.9 alle 9 Florence Rondinella, alle 10,40 Usd Casellina, Asd Inconro Afragoal; domenica 11.9 alle 9 finale per il 3 e 4 posto, alle 10 finale per il 1 e il 2 posto.Un quadrangolare di calcio della categoria allievi B, classe 2007, sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 tra le squadre toscane Usd Casellina, Florence Sporting Club, Rondinella Marzocco, e la campana Asd Incontro Afragoal presso gli impianti sportivi Turri (via Rialdoli), organizzato in memoria degli Undici Fiori del Melarancio, gli 11 studenti di terza media che il 26 aprile 1983 persero la vita in un incidente stradale nella galleria del Melarancio dell’A1 mentre erano in gita. Nell’occasione la squadra dell’Asd Incontro Afragoal sarà accompagnata da una delegazione ospite dell’Asd Casellina, con autorità e rappresentanti del quartiere Arenella di Napoli da dove provenivano gli 11 studenti.

Per celebrare il ricordo, nel’occasione sarà deposta una corona al monumento inaugurato lo scorso 12 luglio presso i nuovi impianti sportivi di via Codignola, intitolati proprio agli Undici Fiori del Melarancio per decisione unanime del Consiglio Comunale.

Questi gli orari del quadrangolare: sabato 10.9 alle 9 Florence Rondinella, alle 10,40 Usd Casellina, Asd Inconro Afragoal; domenica 11.9 alle 9 finale per il 3 e 4 posto, alle 10 finale per il 1 e il 2 posto.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa