Shopping, cibo e cultura: partono gli eventi a Poggibonsi

Una proposta di qualità che incrocia lo shopping con la cultura, l’enogastronomia e tanto altro ancora. Questo lo spirito del progetto “La magia del green, dell’arte e della luce #quisipuò”, promosso dal Comune con la compartecipazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo – Siena e con la partecipazione operativa di Fondazione Elsa e Centro Commerciale Naturale Via Maestra. Gli eventi prenderanno il via questa settimana, dall’8 all’11 settembre, e proseguiranno con altre iniziative e sorprese fino alle feste di Natale.

Si tratta di un progetto che incrocia risorse, sensibilità e competenze diverse e che nasce da un lavoro di progettazione congiunta e da una forte sinergia fra i tanti soggetti coinvolti, pubblici e privati, spiega l’amministrazione. L’obiettivo del lavoro avviato è quello di sollecitare e sviluppare una collaborazione sempre più forte e strutturata fra tutti i soggetti coinvolti, per costruire eventi dalla veste originale, vere e proprie esperienze di comunità in grado di coniugare attività diverse, dalla possibilità di shopping alle opportunità enogastronomiche, ai percorsi culturali. Un modo per valorizzare le risorse presenti, spiega l’amministrazione, e contribuire in tal modo rendere attrattivo e dinamico il centro storico, da sempre cuore pulsante del commercio.

Entrando nel dettaglio di questa prima fase di “La magia del green, dell’arte e della luce #quisipuò”, ad aprire le danze sarà il tradizionale mercatino dei negozi del centro che porta la firma di ViaMaestra Centro Commerciale Naturale. Un evento che quest’anno si veste di “green” con una declinazione speciale sul tema della sostenibilità ambientale. Insieme a “Sbaraccando green”, in sinergia con Fondazione Elsa, è stato creato un doppio evento che lega sociale ed arti performative, con l’obiettivo in particolare di sostenere i giorni feriali dell’evento di shopping con un momento ludico e culturale ben definito e di forte richiamo. Ed ecco che giovedì e venerdì si svolgeranno due cene spettacolo in piazza Rosselli. In particolare vi saranno due spettacoli gratuiti, il primo dedicato alla musica vichinga e il secondo alla tradizione dei poeti in ottava rima: giovedì 8 settembre l’appuntamento sarà con i Daridel in concerto, mentre venerdì 9 settembre si svolgerà “A Improvvisar Cantando”, serata con i poeti estemporanei toscani.

Gli eventi nell’ambito de “La magia del green, dell’arte e della luce #quisipuò” a sua volta si accompagnano ad altri eventi e iniziative che si svolgeranno nel fine settimana. Nelle stesse serate degli spettacoli, in contemporanea in piazza Rosselli, avranno luogo due cene a tema, la prima dedicata alla cucina ispirata alle saghe vichinghe e alla cultura delle terre del Nord, la seconda dedicata al recupero della tradizione toscana con un menù preparato con i prodotti del territorio.

“La magia del green, dell’arte e della luce #quisipuò” proseguirà nei mesi autunnali con appuntamenti diversi, dal festival della pedagogia Lef ad eventi di promozione dell'arte contemporanea, con momento clue nel periodo di avvicinamento alle feste di Natale.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa