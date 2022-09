Tenzone aurea a Lucca, sbandieratori e musici si contendono il titolo italiano

Dal 9 all’11 settembre Querceta diventerà per tre giorni la capitale italiana degli sbandieratori. Il presidente del Consiglio regionale ha voluto salutare il ritorno in Toscana di questo campionato nazionale, presentando la manifestazione a palazzo del Pegaso. Dopo oltre 20 anni (l’ultima volta nel 1999), la frazione del Comune di Seravezza (Lucca), torna a ospitare la Tenzone Aurea, massima competizione a livello nazionale di sbandieratori e musici. Le piazze del borgo si trasformeranno in campi di gara, dove sarà possibile ammirare le spettacolari esibizioni dei gruppi partecipanti.

Saranno giorni belli, che daranno l’occasione di far conoscere il territorio, la nostra storia e le nostre tradizioni, attirando tanti cittadini da più parti d’Italia. Questo l’auspicio del presidente dell’Assemblea toscana, secondo il quale la Tenzone Aurea sarà anche un modo di costruire turismo e guardare con speranza al futuro, così come accade con le manifestazioni storiche e attraverso l’investimento sulla memoria e sulla nostra identità. Al Gruppo del Palio dei Micci il ringraziamento del presidente per l’impegno che ha permesso di riportare la Tenzone Aurea a Querceta.

Il consigliere regionale espressione del territorio sottolinea la ricaduta economica, che si accompagna a quella di carattere sociale, con il coinvolgimento di tutta la comunità locale, unita nell’impegno corale per la riuscita della manifestazione. Una grande occasione per il territorio di Seravezza, cerniera tra il mare della Versilia e le Alpi Apuane.

Per il Comune di Seravezza è intervenuto il presidente del Consiglio comunale, che ha ricordato come il ritorno della Tenzone Aurea rappresenti il culmine di tanti anni di sacrifici e di lavoro intenso, al quale ha contribuito l’amministrazione Comunale. È a suo giudizio motivo d’orgoglio poter accostare Querceta a città come Verona, Ascoli, Faenza, Ferrara che hanno ospitato questa competizione in passato.

Flavio Cocci, in rappresentanza del Gruppo sbandieratori e musici Palio dei Micci, ha presentato i dettagli del programma della manifestazione, organizzata quest’anno dalla Fisb (Federazione italiana sbandieratori) e dal Palio dei Micci in collaborazione con il Comune di Seravezza. Venerdì sera, la cerimonia di presentazione dell’evento, sabato e domenica le competizioni, con l’assegnazione dei titoli nazionali nelle singole specialità. Cocci ha ricordato il grande sforzo che ha reso possibile il ritorno della competizione dopo 23 anni: Querceta aveva presentato la candidatura già nel 2018, riuscendo ad ottenerla l’anno successivo. Le vicende legate alla pandemia hanno poi costretto a posticipare l’evento fino ad oggi.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa