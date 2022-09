Troppo rumore, chiuso locale in zona di Piazzale Michelangelo

Un locale nell’area di piazzale Michelangelo è stato chiuso in orario notturno per una settimana perché inottemperante alla diffida già ricevuta un mese fa per troppo rumore. L’ordinanza di chiusura redatta dalla Direzione Ambiente prevede lo stop alle attività durante il periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00). Per la riapertura sarà necessaria comunque una valutazione di impatto acustico sottoscritta da un tecnico competente.

Il locale è da alcuni mesi oggetto di controversie tra residenti e proprietà per il rumore: gli abitanti della zona hanno presentato numerosi esposti all’amministrazione protestando per la musica alta fino a tarda notte e per gli schiamazzi. Il Comune ha dunque svolto controlli e nell’agosto scorso, con un provvedimento di diffida, ha intimato al gestore di contenere la rumorosità degli impianti di amplificazione sonora notturna entro il limite stabilito dalla legge. Le ultime rilevazioni fonometriche effettuate dalla Polizia municipale hanno però dimostrato che il livello di decibel era raddoppiato con musica ad alto volume fino alle tre e mezzo di notte. Da qui il provvedimento di chiusura per sette giorni e comunque fino all’avvenuta effettuazione delle opere di mitigazione acustica insieme a una Valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente che dimostri il rispetto dei limiti di rumorosità previsti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa