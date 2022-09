Novità Var Group: entra nel capitale della torinese Airspot

Var Group, operatore leader in Italia nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali per le imprese e parte del Gruppo Sesa, entra nel capitale di Airspot, start up innovativa con sede a Torino. Airspot apporterà competenze altamente qualificate nell’ambito delle soluzioni Cloud Native, che sempre più consentono alle aziende di aprirsi a nuovi e più efficaci approcci di sviluppo applicativo.

“Il nostro ingresso in Airspot è il risultato di una profonda sintonia rispetto all’obiettivo comune di portare l’innovazione nelle aziende. Grazie a questa partnership, ampliamo le nostre competenze in ambito cloud, guidando le imprese nel percorso di trasformazione software-driven, in cui le nuove tecnologie Cloud costituiscono il backbone di ecosistemi di rinnovamento delle applicazioni e modernizzazione della catena del valore, con la possibilità di offrire servizi sempre più intelligenti, efficienti e real-time”, sottolinea Francesca Moriani, CEO di Var Group.

“Siamo orgogliosi di annunciare questa partnership che rappresenta un'opportunità unica per diffondere le nostre competenze su tutto il territorio nazionale e internazionale nel quale Var Group opera. La sinergia con la Linea di Business Digital Cloud e l’integrazione con tutta l’offerta Var Group ci permetterà di sostenere le aziende che vogliono aprirsi a nuovi e più efficaci approcci di sviluppo applicativo e di supportarle nell’adozione di nuovi modelli digitali”, dichiara Antonio Murciano, CEO Airspot.

La partecipazione in Airspot si inserisce nell’ambito della partnership siglata a maggio 2022 con Google Cloud, sulla quale Var Group ha posizionato una strategia dedicata al supporto e all’evoluzione di sistemi open source e data driven per portare la tecnologia del public cloud nel cuore delle applicazioni di business ed estrarre valore dai dati dei clienti. Le tecnologie Cloud Native permettono di creare ed eseguire applicazioni scalabili in ambienti moderni e complessi, in maniera più veloce ed efficiente liberando quindi risorse e valore nelle aziende.

Il Public Cloud è inoltre sinonimo di certezza dei costi e di sostenibilità: promuovere un’offerta orientata alla generazione di valore per tutti gli stakeholder riducendo l’impatto ambientale rappresenta un elemento centrale nella strategia di Var Group e dell’intero Gruppo Sesa, che ha recentemente pubblicato il primo bilancio integrato della storia, che costituisce una rappresentazione completa e trasparente delle proprie performance ESG.

La missione di Airspot è supportare i clienti nel disegno, costruzione e distribuzione di applicazioni cloud native basate su architetture a micro-servizi sfruttando i vantaggi della containerizzazione.

Grazie allo sviluppo di una piattaforma proprietaria Airspot accelera l’evoluzione delle applicazioni ponendo l’attenzione ad infrastrutture open source che consentono al cliente un approccio agnostico al cloud.

“Con l’integrazione delle competenze di Airspot, completiamo l’offerta legata ai principali public cloud e ci confermiamo player di riferimento per la consulenza e l’adozione di strategie di evoluzione verso il cloud moderno a beneficio delle imprese che, grazie a un partner in grado di guidare le strategie multi cloud in contesti sempre più complessi, intendono innovare i propri applicativi ed infrastrutture”, afferma Lorenzo Sala, Head of Digital Cloud Var Group.

Fonte: Ufficio stampa