Vauro Senesi tra gli ospiti delle conferenze a Ponsacco

Una rassegna di conferenze e spettacoli a Ponsacco con un ospite speciale: Vauro Senesi.

La rassegna si ispira al cielo stellato, in particolare alla costellazione dell’Orsa Maggiore.

Nella Roma Antica, le stelle dell’Orsa erano chiamate “i sette buoi del carro”, in latino i “septem triones”. Dalla costellazione dell’Orsa infatti, si ricava la posizione della Stella Polare, cosa che ancora oggi è nel nostro linguaggio, quando diciamo Settentrione.

Come il cielo stellato, che guida il viaggiatore e gli dà orientamento, la cultura è in grado di darci le coordinate per comprendere e vivere il nostro presente. Per questo la rassegna è stata ideata tenendo insieme sia momenti di dialogo e dibattito, durante le conferenze, sia momenti di spettacoli veri e propri. Le serate si svolgono in Piazza della Chiesa a Ponsacco, la città dell’Orsa per tradizione.

“Continua nel mese di Settembre la programmazione culturale nel centro cittadino di Ponsacco. Con entusiasmo abbiamo creduto in queste iniziative, interessanti dal punto di vista qualitativo delle conferenze e varie dal punto di vista artistico” - commenta l’Assessore alla cultura Stefania Macchi- “Clown, musica e satira saranno i cardini dei giorni dell’orsa”.

La rassegna è ospitata, patrocinata e realizzata con il contributo del Comune di Ponsacco, e le tre serate si svolgono in Piazza San Giovanni, la piazza della Chiesa. Organizzata dalla Compagnia Sabot e gestita dal direttore artistico Fabio Saccomani, la rassegna vanta un ricco programma.

Venerdì 9/09

Ore 19:00 Conferenza dal titolo “filosofia dell’improvvisazione o improvvisazione come filosofia”, un dialogo tra due registi/coreografi, Roberto Castello e Alessandro Certini;

Ore 21:00 “AH!” uno spettacolo comico di danza contemporanea dal sapore futurista, regia di Roberto Castello e una produzione ALDES.

Venerdì 16/09

Ore 19:00 Conferenza dal titolo “la voce e il silenzio” del filosofo e psicoanalista Pier Giorgio Curti;

Ore 21:00 Concerto di lirica con il soprano Maria Novella Malfatti e l’arpista Andrea Solinas.

Venerdì 23/09

Ore 17:00 Vauro Senesi in dialogo con Fabio Saccomani sul tema “la satira politica”;

Ore 19:00 Bolle per Adulti, spettacolo di satira politica di Fabio Saccomani.

Le serate sono tutte a ingresso libero. Per informazioni chiamare il numero 3297646096 oppure seguire la pagina Facebook della “Compagnia Sabot”

Fonte: Ufficio stampa