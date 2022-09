Caso Martina Rossi, il CONI assegna poi revoca benemerenza per un condannato

Il CONI ha prima assegnato e poi tolto una benemerenza a Alessandro Albertoni, condannato in via definitiva per tentata violenza sessuale nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Martina Rossi. Sempre il CONI ha annullato la cerimonia di premiazione.

Albertoni, di Castiglion Fibocchi (Arezzo), aveva ricevuto una medaglia di bronzo dal CONI per il titolo italiano di motocross vinto due anni fa. Il Comitato Olimpico ha poi deciso di revocare il riconoscimento. La sezione della provincia di Arezzo ha comunicato la decisione di annullare la cerimonia delle benemerenza in programma nella sede della Provincia il 10 settembre.

Ventenne di Genova, Rossi morì nel 2011 cadendo da un balcone a Palma di Maiorca. Albertoni è stato condannato, insieme a Luca Vanneschi, a tre anni di reclusione.