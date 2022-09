Buongiorno da oggi riparte la Rubrica Cucinare che Bontà con Michelà. Settembre è il mese di partenza della rubrica che vi accompagnerà per circa un anno in un viaggio culinario fatto dalle vostre ricette.

Oggi ringrazio Francesco per questo dessert molto goloso. Sicuramente piacerà molto a tutti gli amanti del caffè.

Ci sono solo tre ingredienti, è una ricetta facile e veloce da fare ma che vi darà molto soddisfazione.

Potete aggiungere per guarnire non solo alcuni chicchi di caffè ma anche una spolverata di cacao.

Crema fredda al caffè

Ingredienti per 4 persone

200 ml di caffè

200 ml di panna fresca

40 gr di zucchero a velo

Chicchi di caffè per decorare

Preparazione

Preparate il caffè con la moka e fatelo raffreddare. Nel frattempo montate a neve la panna. In una ciotola unite il caffè con lo zucchero a velo e mescolate, poi incorporate la panna amalgamando dal basso verso l’alto per non smontarla e poi continuate a montare con le fruste elettriche. Ponete la crema al caffè in freezer per 2 ore, quindi montatela nuovamente per qualche minuto. Versatela nei bicchierini, guarnite con i chicchi di caffè e servite subito. Potete anche spolverizzare un po' di cacao sopra la vostra crema di caffè.

Francesco

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.