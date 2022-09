L'Opera a Vinci: torna anche quest'anno al Teatro di Vinci l'Associazione Ilaria e Mattia Presentano

Torna anche quest'anno al Teatro di Vinci, dopo il successo di pubblico della scorsa stagione, l'Associazione Culturale "Ilaria e Mattia Presentano". Primo appuntamento: "L'Opera a Vinci - Le più belle arie d'opera di sempre". Una selezione delle più celebri arie d'opera e dei duetti scelti tra i più grandi capolavori di tutti i tempi, interpretate dai Soprani Maila Fulignati e Benedetta Corti e dalla pianista Ilaria Posarelli.



Nella serata di sabato 17 settembre saranno eseguiti brani tratti da opere come "Le nozze di Figaro" di W. A. Mozart, "La Traviata" di Giuseppe Verdi, "Il barbiere di Siviglia" di Rossini, "La Bohème", "Gianni Schicchi" e "Madama Butterfly" di Giacomo Puccini e altre ancora, impreziosite da brani solistici al pianoforte. Ad arricchire la serata interventi a cura dell'attore Mattia Fornabaio. Con il Patrocinio della Città di Vinci.

Una serata in cui emozionarsi e rivivere le forti passioni che solo il teatro d'opera sa offrire.

La prenotazione dei posti è obbligatoria e può essere fatta chiamando i numeri 329.857477 (anche tramite messaggio WhatsApp) oppure 0571.933285, ma anche scrivendo alle email ilariaemattiapresentano@gmail.com o ufficioturistico@comune.vinci.fi.it.

Questi i prezzi dei biglietti: intero €15, ridotto €12 (under 25, over 65, residenti nel Comune di Vinci), €5 (bambini fino a 12 anni).



L'Associazione Culturale "Ilaria e Mattia presentano"

L'Associazione Culturale "Ilaria e Mattia presentano" nasce nel 2017 dall'unione di una pianista classica, Ilaria Posarelli, e di un attore di teatro, Mattia Fornabaio. Un progetto speciale, con l'obiettivo di diffondere arte e cultura attraverso una serie di spettacoli, nei quali musica e teatro diventano sinergici. Durante questi quattro anni, Ilaria e Mattia hanno stretto collaborazioni con artisti del territorio toscano come gli attori Remo Masini e Andrea Kaemmerle, hanno realizzato spettacoli insieme a musicisti internazionali come Ramon Jaffé, Patrizia Bettotti (Orchestra della Toscana), Massimo Naccarato (Maggio Musicale Fiorentino) ed hanno portato sul palco anche giovani talenti - attori, registi e musicisti - del territorio fiorentino.

Le iniziative proseguono in nuove cornici, in una continua ricerca di idee, iniziative e collaborazioni artistiche. Dopo l'esperienza a Firenze, presso il Teatro L’Affratellamento, e dopo il successo riscontrato, l’Associazione ha deciso nel 2021 di spostare la sua attività nel territorio dell’Empolese ed ha stretto una nuova collaborazione con il Teatro di Vinci, ottenendo il patrocinio del Comune.