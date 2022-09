San Miniato, cerimonia per premiare i 23 studenti che si sono diplomati con 100 e 100 e lode

Una cerimonia all’aperto quella prevista per il 10 settembre, alle ore 11.00, nel cortile dei Loggiati di San Domenico, di fronte alla Biblioteca "Luzi", per festeggiare i 23 studenti dei due istituti superiori cittadini che si sono diplomati con 100 e 100 e lode. Ad accogliere queste menti eccellenti provenienti dall’IT “Cattaneo” di San Miniato e dal Liceo “Marconi” di La Scala, sarà l'amministrazione comunale di San Miniato, insieme a quelle di Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto, Montaione, Fucecchio e Cerreto Guidi, e ai due presidi neo nominati, Giovanna Maria Saba dirigente del Liceo "Marconi" che subentra a Gennaro Della Marca e Salvatore Picerno neo preside dell'IT Cattaneo, subentrato per il pensionamento di Alessandro Frosini.

Undici sono le studentesse e gli studenti del Liceo “Marconi”: Clara Battaglia (100 e lode, San Miniato), Gabriele Bindi (Cerreto Guidi), Rebecca Urbini (San Miniato), Jacopo Caturegli (Fucecchio), Tommaso Guidotti (San Miniato), Virginia Paoli (Santa Croce sull'Arno), Lorenzo Giomarelli (100 e lode, San Miniato), Duccio Iacopini (San Miniato), Renato Mirdita (100 e lode, Santa Croce sull'Arno), Eva Pirrello (Montaione) e Giulia Baldacci (San Miniato).

Dodici sono le studentesse e gli studenti dell'IT "Cattaneo": Pietro Baldi (San Miniato), Sara Fiumalbi (San Miniato), Letizia Giannini (Fucecchio), Luciana Graniero (Castelfranco di Sotto), Morena Koni (100 e lode, San Miniato), Giulia Lampis (San Miniato), Rebecca Melani (San Miniato), Camilla Mercuri (San Miniato), Camilla Pairetto (100 e lode, San Miniato), Giulio Pepi (100 e lode, San Miniato), Pietro Ricci (100 e lode, San Miniato) e Eleonora Rossi (San Miniato).