Affitti in nero a Livorno, intervengono le fiamme gialle

Ha affittato in nero diversi immobili, per questo ha attirato su di sé le mire della guardia di finanza. Il fatto è avvenuto a Livorno, gli appartamenti erano in condomini in vari luoghi della città.

All’esito di una complessa attività è emerso che un uomo, definito dalle fiamme gialle “evasore totale”, nell’arco di 3 anni ha incassato in nero oltre 200.000 euro (ricavi non dichiarati), con connesse violazioni IVA e ritenute per ulteriori 30.000 euro.

L’attività in argomento è scaturita anche da talune segnalazioni pervenute da cittadini e dal vicinato.