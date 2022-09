Amiche e musiciste, la band pisana Ab29 arriva all'Ariston: "Un'emozione unica"

Sono quattro, tutte ventenni e legate da una grande passione, quella per la musica, che le ha portate sul palco italiano più ambito: l'Ariston. Sono le Ab29, band composta dal quartetto di giovani musiciste della provincia di Pisa e precisamente da Pontedera, Forcoli (Palaia) e Cascina. Voce e tastiera Zoe Ciulli, alla chitarra Francesca Bagnoli, alla batteria Rebecca Sardelli e al basso Federica Sutera. Amiche nella vita di tutti i giorni e colleghe dietro agli spartiti nell'Ab29, sotto l'etichetta Beng Dischi, le ragazze portano in giro la loro musica e puntano in alto.

Chiamarla passione è riduttivo: per loro la musica "è quotidianità - ci racconta la frontwoman Zoe Ciulli - tutte le settimane abbiamo le prove ci troviamo, suoniamo, cerchiamo concerti e stiamo insieme scrivendo e creando, ed è quello l'importante".

Il genere delle Ab29, formata due anni fa, è Alternative Rock e Indie Rock: all'ascolto c'è un po' di tutto, ma tra le fonti di ispirazione ci sono Coldplay, Twenty One Pilots, Cranberries e altri. Iniziano tutte da piccole ad esercitarsi sul pentagramma con i propri strumenti e proprio tramite studi accademici e formativi, le quattro giovani si sono conosciute e unite nella band. Un cammino fatto di prove, rigorosamente precedute da una pizza tutte insieme - racconta ancora Ciulli - concerti sul territorio fino ad un'esibizione che le ragazze non dimenticheranno.

Lunedì 5 settembre infatti le Ab29 si sono esibite sul palco dell'Ariston per le semifinali nazionali di Sanremo Rock, importante vetrina per gruppi musicali emergenti. Abbinate in tuta verde intera, spezzata da una cintura nera come gli anfibi, hanno imbracciato chitarre, bassi, bacchette e microfono e si sono esibite con un loro pezzo. "Non nascondiamo che eravamo molto tese solo all'idea di salire su un palco con così tanta importanza - afferma la band pisana - ma appena abbiamo iniziato a suonare tutta l'ansia ha lasciato spazio alla gioia e al divertimento che proviamo quando suoniamo e stiamo insieme". Al concorso hanno portato 'My Brain', pezzo delle Ab29 prodotto da Beng Dischi, uscito con il videoclip nel luglio 2022. "Un'emozione unica, penso sia il sogno di ciascun artista in Italia - commenta ancora Zoe Ciulli - speriamo di avere la fortuna di tornarci anche in futuro".

Le musiciste sono ancora in attesa di sapere se saranno ammesse alla finale. Ma intanto fanno tesoro dell'esperienza vissuta insieme: "Comunque vada siamo fiere di aver portato una nostra canzone fin lì e di aver fatto vedere chi siamo".

Tanta voglia di crescere, sogni nel cassetto e novità in arrivo. Ma c'è una cosa che preme più di altro, suonare live. "Adesso vorremmo tornare ai ritmi pre Covid per i concerti - conclude la voce Zoe Ciulli - trovare più posti dove suonare, concerti e festival. La situazione non è ancora tornata ai livelli del 2019".